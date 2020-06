Togo: Les acteurs de la chaine de la PPBSE à l'école du processus et des outils de budgétisation

A compter de ce Jeudi et ce jusqu'au 13 Juin prochain, ils sont à l'école du processus et des outils de budgétisation.

Eux, ce sont les acteurs de la chaîne de la planification, programmation, budgetisation et suivi évaluation (PPBSE) du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique.

L'élaboration du budget programme (BP) restée une pratique relativement récente et les principes de budgétisation en cours d'introduction partiellement maîtrisés par les structures concernées, il est question au cours de cet atelier de formation de renforcer la capacité des acteurs sur le processus et l'élaboration des outils de programmation et budgétisation pour plus de résultats.

Aussi est-il question de "partager avec les acteurs le calendrier budgétaire gestion 2021, former les acteurs sur les outils de programmation, de budgétisation et suivi évaluation".

Les travaux ont été ouverts par le Secrétaire général du MAPAH, Docteur Nèmè H. Bali. Dans son mot aux participants, le SG du MAPAH a inscrit leur démarche dans l'adéquation avec la série d'actions et de réformes dont l'exécution des finances publiques, basés sur une gestion axée sur les résultats à travers l'implémentation du budget programme, entreprises par le gouvernement togolais en vue de la relance et le développement de l'économie nationale.

« Cet atelier est très technique et nous invitons tous les acteurs à maîtriser le nouveau calendrier budgétaire gestion 2021 et les procédures d'élaboration du budget programme et autres outils de programmation, de budgétisation et suivi évaluation », a aussi ajouté Dr Bali qui ne s'est pas privé de rappeler aux participants le respect des gestes barrières, notamment le lavage systématique des mains, la distanciation sociale et l'usage du cache-nez.