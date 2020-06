Congo-Brazzaville: Le pays fait de la lutte contre la COVID-19, une opportunité pour renforcer le système de santé par une autonomisation efficace des districts sanitaires

Brazzaville — Le Représentant de l'OMS au Congo, Dr Lucien Manga, vient de boucler un périple qui l'a conduit, entre le 05 et 10 juin 2020, dans la majorité des chefs-lieux des départements de la partie sud du pays.

L'objectif de ce périple a été, entre autres, de toucher du doigt les réalités du terrain et appréhender de façon précise et holistique les conditions, l'environnement et les résultats graduels du travail des équipes mixtes décentralisées de préparation et de riposte à la COVID-19, placées sous la coordination technique des points focaux (IM) de l'OMS.

Au cours de cette tournée, la première du genre, effectuée depuis le confinement et le déconfinement, le Représentant de l'OMS au Congo qui a échangé avec les autorités politiques et administratives et autres cadres et agents médico-sanitaires des départements visités, a particulièrement eu de fructueuses et pertinentes interactions avec les équipes du système de gestion de l'incident (IMS).

Des entretiens qu'il a eu avec les équipes IMS et les Directeurs départementaux des soins et services de santé et des visites effectuées sur le terrain, particulièrement dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, le Dr Manga a exprimé sa satisfaction face à l'avancée de l'autonomisation des districts sanitaires de Pointe-Noire dans certaines activités clés comme UPC/WASH et Suivi des contacts.

Dans cette même optique, le Dr Manga, affectueusement appelé « le Coach » par l'équipe, a remercié les équipes du Kouilou, Pointe-Noire, Niari et Bouenza « pour leur hospitalité et l'immense travail abattu ».

Au-delà des activités précitées, le Représentant de l'OMS au Congo a été également invité à prendre part aux principales activités organisées dans le cadre de la mission officielle à Pointe-Noire, de la Ministre de la Santé et de la population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Mme Jacqueline Lydia Mikolo.

Il s'agit essentiellement de la réunion des Directeurs généraux des hôpitaux publics et privés des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, sous la présidence de Madame la Ministre, et des cérémonies officielles de remise et/ou d'inauguration par l'association des opérateurs pétroliers du Congo (AOPC) des sites de prise en charge de Tchiminzi, Mouissou Madeleine et A. SICE.

Ces structures de prise en charge ont été réceptionnées, au nom du gouvernement, par le Ministre des Hydrocarbures et la Ministre en charge de la santé, en présence des autorité politiques, administratives et locales de Pointe-Noire et du Kouilou.

Invité à prendre la parole lors de la réunion des Directeurs généraux des hôpitaux publics et privés, le Représentant de l'OMS a évoqué l'impact de la pandémie sur la conscience collective par rapport aux professions médicales.

« La pandémie de Covid-19 a remis les professions médicales au centre des enjeux sociaux. Partout à travers le monde, un élan de soutien populaire sans précédent s'est manifesté en faveur du personnel soignant.

Au Congo, nous nous devons de saisir cette opportunité extraordinaire pour reconstruire le lien de confiance que nous devons avoir avec la population », a-t-il souligné, en insistant sur l'importance des personnels soignants que la société a le devoir de protéger et d'encourager.

Il a poursuivi son propos en exprimant, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, notamment du système des Nations Unies, la plus grande solidarité à la République du Congo dans ses efforts d'endiguer la pandémie de Covid19 sur son territoire.

« Nous apprécions tout particulièrement les mesures édictées par les plus hautes autorités, et surtout les efforts réalisés pour s'assurer de leur application effective.

Nous sommes convaincus que ces mesures portent des fruits et nous resterons totalement engagés auprès du Gouvernement et auprès de tous les acteurs jusqu'à la fin de la pandémie », a conclu le Dr Manga.

S'exprimant à la suite de sa participation aux cérémonies officielles de remise et d'inauguration des sites de prise en charge des patients affectés par la COVID-19, le Dr Manga a indiqué : « l'association des opérateurs pétroliers du Congo a fait une contribution remarquable au renforcement du système de santé à Pointe Noire et dans le Kouilou, à travers la construction et/ou rénovation des infrastructures qui permettront, non pas seulement de prendre en charge les patients Covid-19, mais au-delà, de renforcer les services et soins dans ces départements ».

Cette affirmation met en exergue la vision sur laquelle le bureau de l'OMS au Congo a bâti son plan stratégique et opérationnel, s'alignant sur les priorités du plan national de développement sanitaire, en vue de revitaliser les districts sanitaires en relevant les indicateurs de santé et, ipso facto, de renforcer le système national de santé.

Cela n'est possible que par l'autonomisation des districts sanitaires. La gestion de la pandémie, orientée dans cette optique, pourrait constituer une opportunité pour relever ce défi.

C'est pour ce faire que le Représentant de l'OMS au Congo a mis l'accent sur la nécessité d'une évaluation à mi-parcours des activités menées depuis l'instauration du système de gestion de l'incident pour répondre à l'urgence de la COVID-19, et sur l'importance de la mise en œuvre des plans de travail budgétisés des départements et des districts sanitaires.