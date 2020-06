Cote d'Ivoire: Amélioration du transport urbain, lutte contre COVID-19 - De nouvelles dispositions prises par le gouvernement

Lors du conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 10 juin 2020 au palais présidentiel au plateau, le porte-parole du gouvernement ivoirien, ministre de la Communication et des Médias Sidi Touré, a annoncé les décisions prises par l'État pour l'amélioration du transport urbain.

Ainsi que la création de nouveaux postes de contrôle dans le cadre de la lutte contre covid-19.

Sidi Touré a annoncé dans le cadre de la mobilité du trafic urbain à Abidjan la création de nouvelles lignes de la Sotra.

« Le Conseil a adopté un décret portant ratification de la convention de crédit d'un montant de 59,3 milliards de FCFA conclue le 28 mai 2020 entre l'Agence française de développement (AFD) et la République de Côte d'ivoire en vue du financement du projet de mobilité urbaine de la ville d'Abidjan.

Ce projet d'envergure conçu pour améliorer l'offre de transport collectif dans le Grand Abidjan consiste en la réalisation d'une ligne Est-Ouest de bus rapide de transit de 20 kilomètres équipée de bus articulés électriques entre les communes de Yopougon et de Bingerville ;

Il comprend également la restructuration et le renforcement des lignes de la Sotra ainsi que la professionnalisation de transport artisanal pour améliorer la qualité du service ».

Dans le chapitre des transports au plan national, il est prévu le renforcement du tronçon routier et la réhabilitation du pont Félix Houphouët Boigny.

« Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 36,07 milliards de FCFA conclu le 28 mai 2020 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire.

En vue du financement du projet d'achèvement des opérations de réhabilitation d'infrastructures de transports, ce projet vise à améliorer les conditions de circulation des biens et des personnes entre les différentes régions du pays et à favoriser les échanges avec les pays limitrophes.

Il comprend précisément la réhabilitation de la route nord entre Bouaké et Ferké, longue de 2020 kilomètres, la réhabilitation du pont Houphouët-Boigny et le remplacement en zone rurale de onze ouvrages par des ponts métalliques ».

Lutte contre la Covid : de nouveaux postes de contrôles créés

Dans la dynamique de la lutte contre la covid-19, le porte-parole du gouvernement a relevé qu'il sera créé de nouveaux postes de contrôle d'entrée et de sortie du pays et cela dans le strict respect de la réglementation sanitaire internationale.

« Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le conseil a adopté un décret relatif au contrôle sanitaire des personnes au point d'entrée terrestre, maritime, fluviale lagunaire, ferroviaire, aéroportuaire.

Ce décret crée conformément au règlement sanitaire international 42 postes de contrôles sanitaires au point d'entrée sur le territoire national en vue de renforcer la sécurité sanitaire en tout point du territoire.

Ces points de contrôle tenus par des agents de l'institut national de l'hygiène publique en liaison avec les forces de défense et de sécurité constituent les premiers contacts à l'entrée et les derniers à la sortie du territoire national de façon à protéger durablement les populations contre les menaces sanitaires sans entraver la libre circulation des biens et des personnes ».

Maitrise de la météorologie : la Sodexam bénéficie d'un appui financier

En vue de mieux maitriser les phénomènes météorologiques, la Sodexam va bénéficier d'un appui financier.

« Le Conseil a adopté un décret portant ratification de la convention de crédit d'un montant de 18,36 milliards de FCFA conclu le 28 mai 2020 entre l'AFD et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet du renforcement des services météorologiques ivoiriens.

Ce projet vise à renforcer les stations météorologiques et les postes pluviométriques repartis sur le territoire national en vue de réaliser un maillage territorial optimal pour atteindre des prévisions météorologiques plus précises.

Ce financement permettra plus précisément de renforcer les moyens humains et techniques de la SODEXAM de façon à améliorer les capacités de prévention et de protection de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques face aux évènements météorologiques et climatiques ».

Retour en Côte d'Ivoire de l'ex Président Laurent Gbagbo : Pas encore de négociation avec le pouvoir affirme Sidi Touré

Interrogé sur d'éventuelles négociations qu'auraient engagées les proches de l'ex présent ivoirien Laurent Gbagbo avec le pouvoir d'Abidjan pour son retour, le porte-parole du Gouvernement affirme ignorer ces démarches.

« Relativement à monsieur Laurent Gbagbo, je n'ai pas connaissance d'une quelconque requête ou négociation en cour entre monsieur Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire ».