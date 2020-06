Ile Maurice: Budget 2020 - 2021 - Une série de mesures pour accélérer la transformation numérique

communiqué de presse

GIS - 12 juin 2020 : L'Agence de transformation numérique de Maurice sera créée sous l'égide du bureau du Premier ministre avec l'objectif d'accélérer l'intégration des technologies digitales dans la société, a fait ressortir, hier, le ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin, à l'Assemblée nationale lors de son intervention sur les débats budgétaires.

Dans ce contexte, il a indiqué que le Central Informatics Bureau, la Central Information Systems Division, l'IT Security Unit, le National Computer Board, la State Informatics Limited, et le Government Online Centre seront complètement restructurés. De plus, un nouveau bac à sable est prévu pour faciliter l'élaboration de démonstrations de faisabilité et d'exercices pilotes en vue de tester les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

Parmi les autres mesures citées:

La mise sur pied d'un parc informatique à Côte d'Or qui devrait contribuer à générer des emplois pour les jeunes dans les années à venir.

Un fonds de technologie et d'innovation avec des investissements allant jusqu'à Rs 2 millions en fonds propres dans des projets recommandés par le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC).

L'introduction d'un plan de transformation du secteur public par le MRIC pour encourager les entreprises innovantes et les start-up à développer des solutions pour le secteur public.

Transition vers un système sans papier

De plus, le ministre Balgobin a réitéré l'engagement du gouvernement à faciliter la transition des ministères et départements vers un système sans papier par le biais d'un système de gestion électronique des documents. « Notre objectif est de permettre aux fonctionnaires de disposer de tous leurs documents papier habituels sous forme numérique afin de rationaliser le flux de travail et, par conséquent, d'améliorer la prestation de services à nos citoyens », a-t-il indiqué.

Afin de soutenir ce changement, un Government Digital Safe sera mis à la disposition de chaque citoyen et utilisé pour stocker les documents signés numériquement dans le nuage. L'objectif est de fournir un coffre-fort numérique à chaque citoyen, a-t-il dit.

En outre, pour faciliter davantage la vie des citoyens, les services publics seront équipés d'un système de gestion électronique de file d'attente dans le but de fournir un service clientèle de qualité supérieure, d'accroître l'efficacité, de réduire le temps d'attente, et d'offrir une meilleure expérience au client.