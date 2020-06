Cote d'Ivoire: Examen du Cepe - Les candidats libres composeront le 23 juin

Les candidats libres de la session 2020 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) seront évalués le 23 juin.

Au nombre de 6596, ces derniers auront à composer dans les épreuves d'exploitation de texte, d'éveil au milieu, d'orthographe et de mathématiques.

L'information a été donnée hier par la directrice des examens et concours (Deco), Dosso Mariam, à travers une déclaration. La proclamation des résultats du Cepe et la distribution des relevés sont fixées au 8 juillet.

« Sur instruction du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara et dans un souci d'équité, les candidats libres répartis dans les inspections de l'enseignement préscolaire et primaire du pays vont subir les épreuves de l'examen du Cepe simultanément avec l'examen blanc numéro 2 des candidats officiels », affirme-t-elle.

La directrice des examens et concours a indiqué que les sujets de cette évaluation seront du même format que ceux des examens de fin d'année et les modalités du déroulement des épreuves ne changeront pas. Le secrétariat de l'examen sera ouvert le 22 juin.

« Toute chose qui garantit la crédibilité et la validité de cet examen. Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire prendront toutes les dispositions pour informer les candidats libres », ajoutera-t-elle.

S'agissant des candidats officiels, Dosso Mariam a rappelé qu'ils seront évalués à partir des notes obtenues pendant les contrôles continus comprenant annuellement deux compositions et deux examens blancs organisés par chaque circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire.

Ainsi, deux compositions et un examen blanc ont déjà eu lieu avant la fermeture des écoles le 17 mars du fait de la maladie à coronavirus.

Après leur réouverture, les 18 mai pour les localités de l'intérieur du pays et le 25 mai pour le grand Abidjan, il ne reste plus que le deuxième examen blanc de cette session annoncé pour se tenir le 23 juin. Pour ces candidats officiels, il n'y a donc pas d'examen du Cepe.