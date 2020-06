Tunisie: CAB - Reprise reportée !

Les Cabistes ont boudé les entraînements... ça se complique !

C'est un vrai dilemme dans lequel se sont trouvés les camarades de Yaken ! D'un côté, ils demandent leurs dus et c'est légitime, d'un autre ils refusent de reprendre les entraînements, prolongeant ainsi leurs vacances forcées. Les responsables du club se trouvent à court de moyens financiers pour pouvoir honorer leurs engagements. Ils ont proposé de payer deux mois de salaires seulement, moins de la moitié espérée ! C'est que la « Lama 2» n'a pas rapporté grand-chose. Le retour à la compétition exige une préparation sérieuse sur le triple plan physique, technique et psychologique. Or, il n'en est rien de tout cela pour l'instant. La reprise a été malheureusement reportée à la semaine prochaine dans l'espoir de trouver, entre-temps, une sortie honorable.

Quand on sait que l'on n'a toujours pas décidé, d'une manière définitive, du sort du Stade 15-Octobre, on peut penser que le CAB est en train de glisser lentement sur une pente dangereuse... ça parle trop mais concrètement c'est le vide, le néant et surtout beaucoup de retard dans tout ce que les parties impliquées promettent. On n'est même pas au stade de la première étape des travaux. C'est frustrant et décourageant à la fois ! A ce rythme, le terrain du Stade Ahmed Bsiri va devoir abriter les prochains matches dans ce qui reste de l'exercice actuel et la saison 2020-2021.

Staff technique bien étoffé !

Dans cette confusion totale que traverse le club nordiste, Abdessalam Saidani a jugé bon d'enrichir l'équipe technique pour mieux affronter les difficultés sportives à venir. Elle est désormais composée de Sofiène Hidoussi, entraîneur principal, Karim Touati et Kamel Zaiem, ses deux assesseurs. On retrouve Tallal Bouâaben en tant que préparateur physique, Mohamed Mhadhebi, entraîneur des gardiens, Mokhtar Trabelsi, directeur sportif, et Nabil Antar, directeur sportif adjoint. Une vraie armada d'anciens joueurs ! On leur souhaite du courage !