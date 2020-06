Afrique: Droits des femmes - 300 jeunes leaders dont une ivoirienne, sélectionnés pour un programme de formation international

Trois cent (300) jeunes issus des cinq continents viennent d'être sélectionnés pour prendre part à un programme international dénommé « Women Deliver Young Leaders ».

Parmi ces lauréats, figure la présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, Méganne Lorraine Ceday Boho.

Lancé en 2010 par « Women Deliver », une organisation internationale qui défend l'égalité des sexes, la santé et les droits des filles et des femmes, le programme "Women Deliver Young Leaders" a pour but de promouvoir le leadership féminin.

Il met en relation de jeunes militants des quatre coins du monde, avec les plateformes et les personnes ayant le pouvoir d'amplifier leur influence et leurs actions à grande échelle.

Il met aussi l'accent sur la santé, l'éducation, les violences sexistes et encourage les jeunes à prendre position en faveur de l'égalité des sexes.

Plus de 1 000 jeunes militants de 148 pays ont déjà bénéficié de ce programme.

Sélectionnés parmi plus de 5 600 candidats, les 300 jeunes leaders retenus cette année, bénéficieront pendant deux ans, de diverses formations à travers le monde, mais aussi de ressources qui leur permettront d'élaborer des programmes en faveur de la santé et des droits des filles, des femmes et des jeunes.

Ils bénéficieront également d'une opportunité pour participer à la conférence « Women Deliver 2022 », la plus grande conférence au monde sur l'égalité des sexes, la santé et les droits des filles et des femmes.

Soulignons que la Ligue ivoirienne des droits des femmes est un réseau féministe créé par des jeunes femmes ivoiriennes engagées dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes.

La Ligue ivoirienne des droits des femmes est née de la volonté de jeunes femmes déterminées à agir concrètement sur tous les terrains où les femmes souffrent de discriminations, de violences et de manquement à leur dignité.

Mlle Méganne Lorraine Ceday Boho, sa présidente, est détentrice d'un diplôme en linguistique appliquée aux études anglaises de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

Elle est par ailleurs gestionnaire de comptes de presse à African Media Agency et présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes.

Militante féministe engagée, elle dédie son énergie à la lutte en faveur des droits des femmes et à la conduite d'actions pour lutter contre la violence domestique, sexuelle et sexiste à l'égard des femmes.