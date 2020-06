Cote d'Ivoire: CEPE 2020 - Les 6596 candidats libres vont subir les épreuves simultanément à l'examen blanc n°2 des candidats officiels (Déclaration)

document

L'évaluation finale du CEPE session 2020, à laquelle les candidats officiels et libres devaient prendre part est suspendue pour cause de la pandémie à coronavirus, comme l'a indiqué Madame le Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au cours de la conférence de presse qu'elle a animée le jeudi 4 juin dernier à son cabinet.

Les candidats officiels seront évalués à partir des notes obtenues au contrôle continu qui comprend annuellement deux compositions et deux examens blancs organisés par chaque circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire.

Trois évaluations dont deux compositions et un examen blanc ont eu lieu avant la fermeture des écoles le 17 mars 2020. Après la réouverture des 18 et 25 mai dernier il reste le deuxième examen blanc de cette session prévu pour se tenir le Mardi 23 juin 2020.

Sur instruction du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Madame Kandia CAMARA, et dans un souci d'équité, les candidats libres, au nombre de 6596 répartis dans les IEPP des 41 DREN/DDEN du pays, vont subir les épreuves de l'examen du CEPE 2020, simultanément à l'examen blanc n°2 des candidats officiels.

Les sujets de cette évaluation à venir sont du même format que ceux des examens de fin d'année et les modalités du déroulement des épreuves demeurent inchangées. Toute chose qui garantit la crédibilité et la validité de cet examen.

Les Directeurs Régionaux et Départementaux et les Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaires et Primaires prendront toutes les dispositions utiles pour informer largement et rapidement les candidats libres de leurs régions et circonscriptions respectives selon le programme d'activités suivants :

ACTIVITES DATES

Ouverture de secrétariat Lundi 22 juin 2020

Epreuves écrites

Exploitation de texte (8h - 9h15mn)

Eveil au milieu (9h30mn - 10h30mn)

Orthographe (11h - 11h45mn)

Mathématiques (14h30mn - 15h30mn) Mardi 23 juin 2020

Proclamation des résultats Mercredi 8 juillet 2020 à 14h30mn

Distribution des relevés Mercredi 8 juillet 2020

LE DIRECTEUR DES EXAMENS ET CONCOURS