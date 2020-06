Madagascar: Formation professionnelle - Des maîtres d'apprentissage formés

Plus d'une quarantaine de personnes issues du secteur informel ont bénéficié d'une formation équitée, lancée depuis cette semaine. « Nous allons former les quarante personnes.

Le but est de pouvoir faire intégrer les jeunes apprentis dans le terme de l'emploi décent. Cette formation sera axée sur le code du travail, les obligations des employeurs et des employés et ainsi que d'autres termes.

Ce, dans le but que toutes les parties prenantes puissent connaître de leurs droits », indique le Père Etienne Jeannot Ramaminirina, responsable de la formation issue de la maison Don Bosco.

Les jeunes apprentis formeront à leur tour les autres jeunes dans la mesure où ces derniers entrent dans le monde du travail et de l'entreprise.

« C'est la première promotion dans ce domaine et c'est une bonne initiative puisque les jeunes en ont vraiment besoin pour se développer et former les autres à leur tour grâce à leurs acquis durant cette formation », enchaîne-t-il.

La formation de type équité sert à insérer ceux qui sont dans le secteur informel.

« Plus de 80% des employés sont dans l'informel. L'objectif est que les employés ou employeurs bénéficient d'une formation qui ne résulte pas des cotisations de l'entreprise, mais d'un autre financement », explique Mbolatiana Rakotoarimalala, Responsable de la communication au niveau du Fonds Malgache de Financement de la formation Professionnelle (FMFP).