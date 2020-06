Sénégal: Parrainage citoyen aux élections locales prochaines - Un cas pour les «dialogueurs»

Point inscrit à l'ordre du jour des discussions sur le dialogue politique, mais reporté vers la fin des échanges, dans le but d'attendre le rapport de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral, jusque-là pas encore démarrés, le parrainage à l'élection locale prochaine ne sera pas de tout repos pour les candidats.

Si bien évidemment, la loi l'instituant dans le pays n'a pas été modifiée par les «dialogueurs» ou même supprimée pour ces prochaines joutes.

La loi constitutionnelle 2018-14 du 11 mai 2018 portant révision de la Constitution fait du parrainage par les électeurs une condition de validation des candidatures aussi bien pour les candidats indépendants que pour les candidats présentés par les partis ou coalitions de partis légalement constitués.

Cette loi bien que n'ayant pas fait l'objet d'un consensus de la part des acteurs politiques, a été votée et adoptée par l'Assemblée Nationale et s'est imposée à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2019.

Le hic, dans son rapport d'observation de l'élection présidentielle du 24 février dernier, la Mission d'observation de l'Union européenne (Ue) a affirmé, entre autres, que «le parrainage citoyen pour les élections locales devrait être abandonné, et ce dans les plus brefs délais».

En réalité, des manquements avaient été notés lors du parrainage pour la présidentielle dernière, ayant ainsi occasionné le recalage d'une vingtaine de candidats.

Parmi les couacs relevés par les acteurs de la société civile, il faut mentionner l'absence de modélisation du support de collecte des signatures, l'incohérence entre la fiche papier et le format numérique.

Ils ont aussi déploré la technique d'assèchement qui consiste à demander à ses soutiens, plus de parrainages que ceux nécessaires, de sorte que le vivier des signatures potentiels soit asséché pour les autres candidats.

Voilà où réside le grand problème, si les acteurs au dialogue politique ne parviennent pas à s'accorder sur les modifications à apporter à ladite loi, ou tout simplement sa suppression, avant les élections locales prochaines.

Vu la complexité des Locales, où plusieurs listes comportant parfois des sensibilités différentes sont mises en compétition et non des candidats individuels, le risque de doublons est réel.

Cela, d'autant plus que le bassin électoral est le même pour tous, dans la collectivité territoriale.

Autre chose et pas des moindres, ce ne sera pas chose aisée d'organiser le parrainage dans plus de 500 communes du pays, qui plus est, y compris l'élection des maires de la ville.

Est-ce que notre fichier électoral configuré en nombre de communes peut pouvoir en tirer les substances quand on sait que les Sénégalais sont des migrants entre communes, entre zones, etc ? Avec quel logiciel adapté ?

L'on se rappelle que les 7 personnalités indépendantes de la société civile, membres de la commission de contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel ne disposaient d'aucune information sur le logiciel élaboré pour faire le décompte des parrains.

Par ailleurs, aller dans le sens de la recommandation des Observateurs de l'Union européenne serait suicidaire, quand on sait que lors des dernières locales de 2014, on avait enregistré près de 2000 listes sur 557 communes, plus les départements.

Maintenant que les candidatures indépendantes sont généralisées à toutes les élections, depuis le référendum de 2016, il sera impossible d'avoir un système de candidature rationalisé sans le filtre du parrainage.

Surtout que le pays compte plus de 300 partis. Le but de ladite loi était d'ailleurs d'éviter cette pléthore de candidatures liée aux législatives, au total 47 listes.

Il revient, par conséquent, aux acteurs prenant part au dialogue politique en suspens de trouver le juste milieu entre la nécessité de rationaliser les candidatures et l'obligation de flexibilité de la loi sur le parrainage, en prélude aux élections locales à venir.