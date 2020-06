Angola: Dubaï tourné vers le marché angolais

Luanda — Les investisseurs des Émirats arabes unis ont exprimé jeudi leur intérêt à investir dans les domaines de l'agro-industrie, de la logistique, du pétrole, des machines et de l'agriculture.

L'intérêt a été exprimé lors du Forum d'affaires Angola / Émirats arabes unis, qui s'est déroulé virtuellement via un webinaire, sous l'égide de la Zone économique spéciale (ZEE) de Luanda-Bengo et de son homologue de Dubaï, avec le soutien de l'Agence privée d'investissement et de promotion des exportations (AIPEX), de la Chambre de commerce Angola-Émirats arabes unis et de la Chambre de Dubaï.

"Maintenant, nous recherchons la sécurité alimentaire, la connexion logistique, le pétrole et le gaz, la fabrication de machines et autres", a déclaré le directeur de la Chambre internationale de Dubaï et des bureaux de l'industrie, Omar Khan, lors de son discours au forum.

Il a admis que le commerce des diamants restait un domaine clé de synergies, représentant 90% des exportations de l'Angola vers les Émirats arabes unis.

«Par conséquent, il est nécessaire de passer à d'autres catégories de produits. Nous espérons que ce forum sera l'occasion d'explorer de nouvelles synergies commerciales entre les deux pays », a-t-il déclaré.

Le fonctionnaire a reconnu les opportunités et avantages d'investissement en Angola, en tenant compte de sa position géographique, de ses ressources minérales et de sa jeune main-d'œuvre.