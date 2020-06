Angola: La Commission examine la révision des manuels

Luanda — Les membres de la Commission multisectorielle de mise à jour et de correction des manuels scolaires pour le 1er et 2e cycles ont abordé jeudi les aspects liés à l'ajustement du contenu des manuels.

La correction et la mise à jour des manuels scolaires généraux visent à promouvoir et à améliorer l'enseignement et l'apprentissage.

Selon une note envoyée à l'ANGOP, il est prévu que le contenu reflète la réalité historique, culturelle et environnementale du pays, ainsi que l'exaltation patriotique et les valeurs les plus sublimes de l'angolanité.

Le groupe, coordonné par la ministre d'État aux affaires sociales, Carolina Cerqueira, a pour mission d'effectuer une analyse technique, pédagogique et littéraire du contenu.

Il est également de la responsabilité de cette commission de préparer un plan pour l'introduction de nouveaux contenus et de concepts mis à jour, conformément à l'ordonnance présidentielle 74/20 du 29 mai.

Parmi les objectifs figure également de trier le contenu thématique et de proposer sa mise à jour, en fonction du contexte historique, géographique et des sciences naturelles.