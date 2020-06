Ile Maurice: Budget 2020 - 2021 - Un système éducatif adapté aux besoins du pays

communiqué de presse

Le budget 2020 - 2021 prévoit Rs 15 milliards afin de garantir un système éducatif inclusif et pleinement adapté aux nouveaux besoins de développement de l'économie et de la société, a souligné la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, hier à l'Assemblée nationale lors de son intervention sur les débats budgétaires.

« Le gouvernement est déterminé à propulser Maurice à une autre étape de développement et le pays aura besoin de ressources humaines qui ont des compétences pointues en technologie ; dans ce processus, l'éducation est, et restera, au centre de tout développement, qui s'articule autour des piliers de l'inclusivité, de l'équité, de la qualité et de la résilience, » a martelé Mme Dookun-Luchoomun.

Selon la Vice-premier ministre, la continuité de l'apprentissage est vitale, et à l'ère numérique, le rôle des enseignants dans l'éducation doit donc être redéfini.

Le moment est venu, a-t-elle dit, de saisir les opportunités pour aller vers une réelle intégration de l'apprentissage en ligne dans le système éducatif.

À ce titre, le budget 2020-2021 propose la création d'une plateforme nationale d'apprentissage en ligne pour connecter les enseignants des écoles secondaires avec leurs élèves, et contribuer à la continuité de l'éducation, particulièrement, en cas de résurgence de l'épidémie de Covid-19.

« Cependant, l'enseignement en ligne ne remplacera en aucun cas le contact direct, mais nous passons maintenant à un nouveau mode de scolarité hybride », a souligné Mme Dookun-Luchoomun.

La Vice-premier ministre a rappelé que, pour pallier à la fracture numérique, des tablettes seront offertes aux étudiants nécessiteux et des prêts seront accordés aux ménages pour l'achat d'ordinateurs portables et d'équipements informatiques.

De plus, les collèges privés pourront obtenir des prêts d'un montant maximum de Rs 1 million pour moderniser leur infrastructure informatique.

L'importance de mettre à la disposition des apprenants une plus grande diversité de cours, en particulier dans les domaines des nouvelles technologies et de l'innovation, a été mise en exergue par Mme Dookun-Luchoomun, alors que Maurice se dirige vers une économie fondée sur la connaissance et l'innovation.

Ainsi, un ensemble d'incitations est annoncé dans le budget 2020 - 2021 pour encourager les 500 premiers établissements supérieurs au monde à créer des campus à Maurice, à travers notamment un congé fiscal pendant les huit premières années de fonctionnement ; et une exonération de la taxe sur les technologies de l'information.

D'autres mesures budgétaires pour le secteur de l'éducation comprennent:

Un investissement de Rs 100 millions dans le déploiement d'un réseau local sans fil dans les écoles secondaires de Maurice et de Rodrigues.

Des facilités de financement offertes par la Development Bank of Mauritius aux ménages pour l'acquisition de matériel informatique à des fins éducatives.

La rénovation, la modernisation et la remise à neuf de plus de 70 écoles primaires et secondaires.

Un montant de Rs 138 millions à titre de subvention aux organisations non gouvernementales (ONG) qui gèrent des écoles dédiées aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Une subvention unique de Rs 100 000 à chaque Special Education Need School (SEN) gérée par des ONG afin de leur permettre d'améliorer leur environnement d'apprentissage.