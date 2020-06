Sénégal: Coronavirus - L'Unfpa, à la rescousse du ministère de la jeunesse

Dans le cadre global de l'appui du Système des Nations Unies, le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) au Sénégal soutient le plan national de riposte à la Covid 19 au Sénégal.

C'est ainsi que des équipements d'une valeur de « 41125700 francs Cfa » composés essentiellement de « Thermo Flash, de dispositif de lavage de main, gels antiseptique, savon solide et liquide, eau de javel et des supports promotionnels, » a été remis au ministère de la Jeunesse.

Aussi, « une somme de 68 770 550 de nos francs sera directement virée aux Centres conseils pour adolescents (Cca) et bureaux conseils ados pour leur permettre de réaliser en rapport avec les clubs de jeunes filles, les pairs éducateurs et les leaders des organisations de jeunesse 7762 visites à domiciles et 214 émissions radions », a indiqué le représentant du ministre de la Jeunesse.

Et de poursuivre : « ces actions nous permettront de toucher à terme 30000 adolescents jeunes, et former 375 nouveaux pairs éducateurs et membres de clubs de jeunes filles ».