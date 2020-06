Sénégal: Chiffre d'affaires des services et du commerce - Plongeon des activités immobilières au mois de mars

Au mois de mars 2020, l'activité du secteur tertiaire au Sénégal s'est illustrée par un léger dynamisme avec la progression de 2,2% du chiffre d'affaires des services en rythme mensuel selon l'agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette situation s'explique sous l'effet des hausses des «Activités financières et d'Assurance» (+22,9%), des «Activités de service et de soutien et de bureau» (+7,5%) et des services d'«Enseignement» (+3,9%).

Cette performance est toutefois amoindrie par les baisses enregistrées dans les «Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives» (-53,7%), les «Activités immobilières» (-50,1%), les services d'«Hébergement et Restauration» (-39,4%) et les «Activités Spécialisées, scientifiques et techniques» (-13,6%).

S'agissant du chiffre d'affaires du service de commerce, il s'est accru de 7,9%.