Soudan: Burhan - L'Organisme de sécurité est partisan du changement vis-a-vis d'un gouvernement élu

Khartoum — Le président du Conseil de la souveraineté transitoire et commandant en chef des forces armées, Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a affirmé que le système de sécurité a favorisé le changement et procédera avec sincérité et impartialité pour parvenir à un gouvernement élu.

Son Excellence Al-Burhan a déclaré au cours d'un éclairage qu'il a présenté jeudi aux chefs des services de renseignement général et aux forces de police: "Le devoir des forces régulières est d'œuvrer pour la préservation du pays et la protection des citoyens et de travailler avec impartialité, patience et patriotisme pour le bien-être du Soudan ".

Al-Burhan a salué la grande coordination faite par toutes les autorités compétentes dans l'étude des exigences de la mission des Nations Unies afin de réaliser les aspirations du peuple soudanais après avoir fixé les conditions et les contrôles qui définissent les tâches et la période de la mission (MINUATS) à la fin de la période de transition.

Lt-Gen. Al-Burhan a souligné que la MINUAD sortira le 31 décembre 2020 et que le gouvernement assumera ses responsabilités en matière de sécurité et de sûreté des civils au Darfour.

Son Excellence a affirmé l'étroite coopération entre le Conseil de la souveraineté et le Conseil des ministres pour trouver des solutions à tous les problèmes dont souffre le citoyen relatives aux problèmes économiques, sociaux , sanitaires et la vie quotidienne du citoyen.