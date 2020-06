Sénégal: Activités de vacances ou navétane face à COVID-19 - Du plomb dans les activités économiques et sportives de l'Oncav

Après la décision de différer les formalités administratives en attendant le redémarrage des activités, l'Oncav (Organisme national de coordination des activités de vacances) s'est redéployé dans la lutte contre la maladie de Covid-19 qui a déjà eu un réel impact dans le déroulement des projets économiques des associations sportives et culturelles (Asc).

En attendant une nouvelle date de redémarrage des activités, l'Oncav a décidé de s'adapter et à travers une étude déjà ficelée de soumettre au chef de l'Etat une demande de subvention afin de répondre aux charges.

Obligé de surseoir aux phases nationales qui devraient se tenir au mois d'avril à cause de la pandémie de la Covid-19 et des différentes mesures qui ont été prises, l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) fait partie des structures les plus impactées par la crise sanitaire.

« UN GROS IMPACT SUR LE PLAN FINANCIER »

Cet impact se mesure principalement par la perte sur les investissements déjà en cours et portant sur les projets économiques des Asc.

« En pareils moments, nous étions en préparation pour les phases nationales qui devraient se tenir soit à Matam ou à défaut à Thiés. On avait même commencé les préparatifs pour l'organisation à Matam.

Dans l'année scolaire ; quand l'on ne joue pas les finales, on décale un peu. Les rencontres n'ont pas pu se faire au mois d'avril. On avait également des activités économiques avec la Délégation à l'entreprenariat rapide (DER).

On avait aussi des projets de poulaillers et de mini boulangeries. Mais nous n'avons pas pu les dérouler. Même les Asc n'ont pas démarré leur remboursement. Cela a créé un énorme problème.

Au niveau des activités de boulangerie, la plupart des activités devraient se dérouler dans les loumas et autres. Le pain devrait être distribué partout.

Mais toutes les activités sont arrêtées et cela a eu un gros impact sur le plan financier. Cela a bloqué l'activité économique», constate Malick Sy, le secrétaire administratif de l'Oncav.

« LES ASC N'AURONT PAS D'ARGENT POUR JOUER »

Selon lui, la saison morte ou «norane» devrait être, pour les Asc du Sénégal, un moment pour mener des activités lucratives et générer des revenus afin de préparer la saison.

Or ; même en cas de reprise, l'arrêt des activités ne se portera pas mieux au vu de ses incidences sur le plan sportif.

«Cela va être extrêmement difficile pour les Asc qui ont des problèmes pour recruter des joueurs, pour les licences et le petit matériel sportif. Cela va impacter sur le développement du navétane.

Les Asc n'auront pas d'argent pour jouer. On avait des ateliers de formation pour renforcer la capacité de nos membres.

Le projet de transfert d'argent «Alal» que nous avons, on n'a pas pu former à temps les gestionnaires de ce projet. On a tout annulé», se désole M. Sy.

En attendant une nouvelle date de redémarrage des activités administratives comme les affiliations et réaffiliations des équipes de navétane, le transfert des joueurs d'Asc initialement ouvert le 15 juin, l'ONCAV reste à l'écoute des autorités administratives et sanitaires.

Pour l'heure, la structure dirigée par Amdou Kane entend maintenir ses efforts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en mobilisant les Asc.

«On un grand rôle à jouer dans cette guerre que l'on mène contre la Covid 19. Toutes les Asc se sont mobilisées pour donner un appui financier dés le départ.

Nous avons appuyé le gouvernement du Sénégal. Le Navétane a remis au ministre des Sports un appui. Chacune de nos Asc a cotisé 1000 FCFa.

Les 7 milles Asc ont cotisé 7 millions de FCFA» ; indique le secrétaire général de l'Oncav avant d'ajouter : «Nous avons aussi demandé aux Asc, au niveau de leurs quartiers, d'acheter des kits, des détergents pour une distribution aux familles démunies. Mais aussi de sensibiliser dans les quartiers et les marchés.

On a remis des masques aux mairies. Nous avons aussi «le Corona Navétane » qui consiste à chercher les moyens d'avoir zéro cas dans son quartier».

Dans cette dynamique, le mouvement navétane entend rencontrer le Chef de l'Etat pour lui soumettre une étude et aussi solliciter un appui.

«La FSF a soutenu l'Oncav qui a reçu 2,5 millions de FCfa. Nous pensons aujourd'hui demander au président de la République une subvention.

Nous avons des charges. Nous payons la police. Nous estimons que l'Etat peut par exemple subventionner le paiement de la police ».