Togo: ESA lance sa plateforme inédite des cours à distance et prend encore de la distance

Suivre des cours partout où on est au Togo, dans d'autres pays du continent et du monde et de venir composer sur place, c'est désormais possible à l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires).

Cette institution privée togolaise a lancé ce jour, une plateforme clé en main, adaptée à la situation de l'enseignement supérieur au Togo et aux stratégies de l'ESA. Il s'agit de www.coursadistance.esagestion.com. Outre les cours, c'est un logiciel qui d'après Dr Charles Birrégah, offre l'opportunité d'une intercativité entre les professeurs et les étudiants. Si grâce à ce logiciel, et de l'avis du président fondateur de cette université privée, "il n'y aura pas d'année blanche à ESA", à cause de la Covid-19, l'on se projette déjà sur l'après Covid-19. "Les cours en ligne seront à partir de l'année prochaine intégrés dans notre démarche pédagogique, pour combattre aussi l'absentéisme des étudiants, avoir les supports, travailler à la maison, pour venir poser des questions, faciliter la formation, et leurs permettre de maitriser au mieux ce qu'ils reçoivent comme formation", a avancé Dr Birrégah.

Pour en arriver là, il a fallu du temps, des moyens financiers et de l'énergie humaine propres à l'ESA.

ESA propose son innovation

Si de par les différents logiciels, ESA se tourne dénitivement vers l'innovation, elle ne compte pas les garder pour ses propres usages seulement mais les proposent également aux autres établissements privées au Togo et même à l'État pour lla gestion des fonctionnaires...

Entre autres logiciels présentés, il y a ESAGESREC pour la gestion des recouvrements et suivi de la scolarité, ESAGESPROF pour la gestion des entrées et sorties des enseignants, ESAGESPERS pour la gestion des entrées et des sorties du personnel, des permanences, ESAGESNOT pour la gestion de la saisie des notes et de la délivrance des relevés de notes, ESAGESBORD pour la gestion des bordereaux en ligne par transfert direct dans la base de données d'ESA en lien avec la banque ECOBANK (Esagestion) et ESAGESCIDIS, pour les Cours à distance, dépôts des supports de cours, des évaluations, et ouverture des classes dites virtuelles "esagestioncorsadistance".

Profession de foi de Dr Charles Birrégah, "cette plateforme va changer beaucoup de choses dans les années à venir. Et j'ai foi que nous aurons un prix pour cette innovation par laquelle nous prenons de l'avance et ue nous comptons vendre à tous ceux qui veulent aussi prendre de l'avance". Il ne compte pas s'arrêter là mais promet introduire encore des améliorations pour répondre au mieux aux besoins des étudiants.

Toutefois, malgré ces logiciels, ESA attend vivement la décision finale du gouvernement togolais pour les cours en présentiel qui viendraient compléter les cours reçus en virtuel sur sa plateforme.

Pour rappel, cette plateforme est déjà utilisable depuis le mois d'Avril 2020 par les étudiants de cette plus grande université privée du Togo, lauréate de plusieurs prix et distinctions nationales et à travers le monde. ESA, c'est 18 diplômes reconnus par le CAMES et une activation pour que les autres diplômes délivrés le soient également.