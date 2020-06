Congo-Brazzaville: Coopération - La fin des travaux de construction du siège du Parlement attendue avant 2021

L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, Ma Fulin, qui a assuré, le 11 juin, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, de la reprise imminente des travaux arrêtés pendant près de deux mois à cause du confinement.

Initialement prévue pour le mois d'août, la fin des travaux de construction du nouveau siège du Parlement congolais, confiés à la société chinoise Jiangsu Provincial Construction, pourrait intervenir avant le début de l'année prochaine. « Avec le déconfinement, je crois que les projets de coopération doivent reprendre progressivement, surtout la construction du siège du Parlement qui aurait pu finir d'ici deux mois. Mais avec le confinement, les travaux ont été ralentis pendant un ou deux mois. Mais ce sera fait au moins avant la fin de l'année », a annoncé Ma Fulin à la presse.

S'agissant de la covid-19 qui focalise actuellement l'attention de tout le monde, Isidore Mvouba et son hôte ont échangé sur la lutte commune que mènent le Congo et la Chine contre cette pandémie. « Dans ce domaine, la Chine et le Congo ont également mené une coopération fructueuse. Comme vous le savez, la Chine a fait plusieurs dons pour soutenir le Congo dans ses efforts de riposte à la pandémie. Le Congo a également soutenu la Chine quand elle était très touchée par la pandémie du coronavirus. Donc, c'est une solidarité, une amitié. Nous en sommes très reconnaissants », a poursuivi le diplomate chinois en poste à Brazzaville.

L'autre sujet évoqué au cours de cet entretien concerne les conclusions de la troisième session de l'Assemblée populaire nationale de la Chine tenue récemment à Pékin. Selon Ma Fulin, deux décisions importantes ont été prises à l'issue de cette session. La première est que le pays devrait prendre des mesures fortes lui permettant de reprendre immédiatement des activités économiques et sociales. Ce qui signifie que la Chine ne va pas établir un objectif de taux de croissance économique cette année. La seconde décision porte sur l'établissement et le renforcement du système judiciaire sur la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong. « Comme vous le savez, l'année dernière des évènements malheureux se sont survenus dans ce territoire chinois. Donc, dans ce contexte, notre Parlement a pris cette décision pour garantir la sécurité et la stabilité. Le Congo a fermement soutenu cette décision chinoise et le président de l'Assemblée nationale m'a réaffirmé le soutien de son institution. C'est dans le cadre de notre coopération stratégique que le Congo a apporté ce soutien », a-t-il conclu.