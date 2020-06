Congo-Kinshasa: COVID-19 - Mama Congo Telema sensibilise à N'Sele

En plus de la communication sur cette pandemie et le partage d'informations sur la riposte, la directrice exécutive de Mama Congo Telema a distribué des cache-nez à la vingtaine de femmes invitées à cette matinée.

L'ONG Mama Congo Telema (MCT) a mené, le week-end dernier, au quartier Ngamaba Israël, dans la commune de N'Sele, une journée de sensibilisation de la population à la riposte au coronavirus. A cette occasion, la directrice exécutive de cette association, Chloé Etumangele Atshute, a également procédé à la distribution des masques de protection pour éviter la propagation de cette maladie.

Devant un parterre de jeunes filles et des mamans, Chloé Etumangele a tenu à rappeler que la covid-19 existe et c'est une réalité dans certaines provinces de la RDC depuis quelques mois déjà. Notant que la covid-19 est une maladie grave qui touche tous les cinq continents et dont le premier remède reste la prévention, la directrice exécutive de MCT appelle à la responsabilité de chacun face à cet « ennemi commun ». « J'en appelle aux sceptiques, la maladie existe bel et bien. Et elle tue », a-t-elle déclaré, exhortant chacune de ses interlocutrices à prendre au sérieux les mesures de précaution recommandées par les autorités de la République et l'OMS, pour lutter contre la propagation de la covid-19 dans le pays.

Le respect des mesures barrières

Mme Etumangele a aussi expliqué, à cette occasion, les mesures barrières pour éviter toute contamination. Elle a notamment insisté sur le lavage régulier et correct des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique de plus ou moins un mètre. Elle a également appelé ses hôtes d'éviter de toucher régulièrement les yeux, le nez et la bouche, et de tousser ou éternuer dans le pli du coude, etc. « Restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Protégez-vous et protégez vos proches en couvrant votre nez et votre bouche d'un cache-nez », a-t-elle martelé. C'est après cette communication qu'elle a distribué des cache-nez à une vingtaine de participantes à cette journée de sensibilisation contre le coronavirus, tout en insistant sur leur utilisation. La directrice exécutive de MCT a, en effet, saisi cette opportunité pour faire de pertinentes recommandations sur le port du masque notamment son lavage régulier, l'interdiction d'échange de masque, même entre conjoints ou membres de famille, etc.

Lors d'un débat qui en est suivi, les femmes du quartier Ngamaba Israël ont fait part de leur questionnement sur l'existence réelle du coronavirus, estimant n'avoir vu ni entendu qu'une de leurs connaissances serait décédée de cette maladie. Le numéro 1 de cette organisation, qui les a rassurées sur l'existence réelle de cette maladie en RDC, a appelé, par cette représentation toutes les femmes de cette partie de Kinshasa à ne pas se fier aux rumeurs ou à la radio trottoir mais plutôt aux seules informations officielles diffusées par les autorités, à travers la presse locale la plus crédible. Mama Congo Telema, note-t-on, compte poursuivre cette campagne dans d'autres quartiers des communes de la Tshangu dont N'Sele, Maluku et Kimbanseke.