Afrique: Perspectives économiques 2020 - L'OCDE prévoit la pire récession mondiale en temps de paix

Cette année, l'économie mondiale va subir sa pire contraction en temps de paix sur les cent dernières années avant de se relancer en 2021, fait savoir l'Organisation de coopération et de développement économiques l'Ocde.

Le rapport sur les perspectives économiques de l'Organisation de coopération et de développement économique (Ocde) a été rendu public avant-hier mercredi 10 juin. Ledit rapport prévoit une récession mondiale de 6 % à 7,6% pour 2020 si la pandémie de la Covid-19 reste sous contrôle en cas de deuxième vague, souligne le rapport sur les perspectives économiques. Ce qui fera dire à Angel Gurria, secrétaire général de l'Ocde que «le choix entre la santé et l'économie est un faux dilemme. Si la pandémie n'est pas jugulée, il n'y aura pas de reprise économique robuste ».

Et d'ajouter : «Dans le premier scenario, le produit intérieur brut (Pib) mondial reculerait en 2020 de 6%, et dans la deuxième vague de 7,6%. Mais, même dans le meilleur des cas, ce recul est de loin le plus important depuis la création de cette organisation, il y a 60 ans». Toutefois, l'espoir est permis pour 2021, tentent de rassurer les experts de l'Organisation de coopération et de développement économique qui parlent d'un fort rebond dans le premier cas avec une croissance de 5,2 %, rebond qui serait limité à 2,8 % en cas de deuxième vague. Début mars, alors que le coronavirus avait déjà frappé de plein fouet la Chine, excepté les autres grandes économies de la planète, l'Ocde tablait encore sur 2,4 % de croissance mondiale pour l'année en cours.

A la fin de 2021, qu'il y ait ou pas une deuxième vague de récession, la «perte de revenu dépassera celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années, sauf en période de guerre, avec des conséquences terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements», affirme Laurence Boone, chef économiste de l'Ocde. Aux fins de permettre à l'économie mondiale de se redresser, l'Ocde préconise entre autres des réformes des systèmes de santé, la facilitation des évolutions des métiers tout en renforçant la protection des revenus et de rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes.