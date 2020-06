Sénégal: Initiative « Apprendre à la maison » - Le PADES joue sa partition

Le Programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal (Pades) vient d'appuyer le plan de résilience du ministère de l'Education nationale dans le cadre de l'initiative « Apprendre à la maison».

Suite aux besoins exprimés par le ministère à l'agent partenaire, l'Agence française de développement, les activités ont été financées à hauteur de 1 300 000 000 F CFA En conséquence, cette somme entre dans le cadre de la promotion et de l'accompagnement de la télé enseignement et télétravail au sein du système éducatif sénégalais. « L'Éducation reste ma priorité pour assurer le meilleur avenir possible à notre jeunesse », a réagi sur son compte Twitter le chef de l'État Macky Sall. À ce titre, poursuit-il, « je me réjouis du soutien de nos partenaires à cette initiative de continuité pédagogique ».

Selon Toumany Sankharé, Coordonnateur du Pades, cette enveloppe permet d'assurer l'élaboration et la validation des ressources pédagogiques pour les apprenants et les enseignants. « Fascicules, livrets, modules et scénarisation des cours pour le canal éducation, la gestion de la plateforme pédagogique avec des ressources numériques comme les logiciels, connectivités, le déploiement du canal éducation (Tnt), avec un projet d'aménagement et équipement du studio de la Drts, l'équipement des structures déconcentrées (16 IA, 59 Ief) en matériels de reprographie (75 Duplicopieurs), 3000 thermos flash, une dotation en kits d'hygiène et de santé à 74 209 élèves des classes d'examen, entre autres. L'enveloppe financière globale est de 47 360 095 400 FCFA prévue pour une durée de quatre ans (2019 - 2022) », a-t-il cité.