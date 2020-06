Sénégal: Banalisation des gestes barrières - Quand les populations toisent COVID-19 !

Insouciance et incivisme, les Sénégalais flirtent avec un virus mortel. Rassemblement sur les plages, abandon progressif des masques, disparition des dispositifs de lavage de mains, bouteilles vides des gels hydroalcooliques servant désormais de décoration au sein des familles, forte fréquentation des cars rapides...

C'est le triste portrait de l'actuelle conjoncture qui indique bien plus qu'un simple relâchement mais un abandon total. Interrogé par Sud Quotidien, les populations expliquent que « le port de masque en période de chaleur fait suffoquer ». Qui plus est, face à une situation financière difficile, les populations ne sont plus en mesure de se procurer les gels hydroalcooliques car, « difficilement, on arrive à joindre les deux bouts ». Reportage.

Entre la survie économique et le risque d'explosion des cas, le président de la République, Macky Sall, a tranché : «il faut apprendre à vivre en présence du virus». Cette assertion de Macky Sall lors de son adresse à la nation du lundi 11 mai dernier, a été suivie de l'assouplissement des mesures initialement adoptées pour se prémunir de l'épidémie du nouveau coronavirus.

Mais si, en complément à ces assouplissements actés pour oxygéner les secteurs économiques, les autorités sanitaires avec le ton et la forme ont insisté sur « le respect des mesures barrières », les populations sont nettement en déphasage par rapport à ces recommandations au point de fouler au pied les gestes barrières.

C'est ainsi que les rassemblements sur les plages s'amplifient, l'abandon du port de masque se précise, les bouteilles vides des gels hydroalcoolisés servent d'accessoires de décoration, les dispositifs de lavage de main sont rangés, les transports en commun bondés de monde...

C'est le décor de la banalisation d'une maladie qui a fait des centaines de milliers de morts dans le monde. Suffisant pour se demander quelles sont les raisons valables pour baisser les pavillons face à un virus qui « continue de circuler dans le pays » ou encore les facteurs qui peuvent expliquer ce relâchement mortel de la population.

« LE PORT DE MASQUE ETOUFFE EN PERIODE DE CHALEUR»

D'un pas mesuré, sans masque ni gel, Ousmane Guèye est l'un des boutiquiers du populeux quartier de Grand-Yoff. « Moi, je ne supporte pas le masque. Quand je mets le masque, je suffoque et je crains qu'avant que la Covid-19 ne me tue, le masque m'achève », a déclaré Ousmane Guèye. Et de préciser : « j'ai de l'argent pour acheter le nombre de masques que je veux, mais le véritable problème des masques, c'est que ça peut me rendre malade ».

À quelques mètres, au rond-point liberté 6 extension, un vendeur de masques fabriqués localement avoue que son produit est néfaste pour lui-même et qu'il le vend juste pour pouvoir subvenir à ses besoins. «Vous savez, moi je ne peux pas porter de masque», a-t-il déclaré. Et pourquoi ? «Le masque augmente la chaleur dans mes narines. Quand je respire, c'est comme si j'inspirais de l'air chaud et cela me rend malade. Je pense que c'est peut être bon pour certain mais pour moi, c'est dangereux », a-t-il répondu.

Même son de cloche chez cette étudiante en droit à l'université Cheikh Anta Diop (Ucad). Diouldé Sène se dit aussi incompatible au masque. « Le port de masque étouffe, en période de chaleur. J'ai même des vertiges et la tachycardie (le rythme de battement élevé du cœur, Ndlr)», a d'emblée fait savoir l'étudiante. Et de poursuivre: «même le ministre Cheikh Oumar Hann ne pouvant pas supporter le masque à cause de la chaleur a enlevé son masque en direct et s'est justifié en disant «Oh ça étouffe là». Faites un tour au niveau des commissariats de police et vous verrez que même les policiers ne portent pas les masques. Ceux qui le portent par contrainte d'être l'exemple, sont ceux qui sont au niveau des ronds-points».

En outre, les personnes souffrant des maladies respiratoires comme l'asthme par l'exemple, éprouvent de réelles difficultés à pouvoir supporter le port du masque. «Je suis asthmatique. J'essaie de porter le masque, mais à chaque fois je commence à ressentir une crise. J'ai rapidement compris que ce n'est pas bon pour ma santé », explique » Joceyline Faye, employée à PariFoot à Hann Maristes. La problématique du port de masque est donc palpable. Les populations «suffoquent» avec les masques localement fabriqués par les couturiers. «C'est un fait. La chaleur ne facilite pas le port de masque. Le mieux, c'est de limiter les déplacements», a déclaré pour sa part Dr Souleymane Diop, de la pharmacie Chérifatou de Cité Damel.

« ON NE BOIT PAS LE GEL HYDRO ALCOOLISE. MON SOUCI PRIORITAIRE, C'EST DE QUOI MANGER »

Face à l'éternelle attente de l'accomplissement des promesses de distribution de kits alimentaires aux populations, certains sont noyés dans le désespoir et dans une difficulté financière sans précédent. Alors, la question d'achat de gels hydroalcooliques semble ne pas être la bienvenue. «J'ai 04 enfants et actuellement, mes sources de revenus sont toutes bloquées.

Je comprends l'importance des gels hydro alcooliques mais on ne boit pas le gel hydro alcoolisé ! Donc, je me soucie prioritairement de quoi manger monsieur», tonne pour sa part Jean-Emile Ndiaye. Et d'ajouter : «depuis plus de 02 mois que l'État a fait la publicité de distribution de kits alimentaires, même pas un grain de riz cassé ne m'a été offert ». Idem chez d'autres chefs de familles interpellés.

La situation financière relègue au second plan l'utilité d'un gel hydro alcoolique qui était, rappelons-nous, un bien précieux et nécessaire au début de cette pandémie de la Covid19. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, Pape Cheikh Diedhiou, chef de famille de 03 enfants a fait savoir : « au début de cette pandémie de Covid 19, tous mes enfants, ma femme et moi étions équipés du gel hydroalcoolique. Mais depuis que Macky Sall a dit d'apprendre à vivre avec le virus, ce n'est plus possible d'en acheter car, on sort beaucoup et à force de l'utiliser, ça finit vite. On essaie d'utiliser l'eau et le savon mais en toute honnêteté, on ne peut pas se laver 50 fois les mains dans une journée ».