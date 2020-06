Madagascar: Coopération avec le Japon - Des kits de protection distribués par l'ONG Madagasikara MIRAI

Un manque de dispositifs de protection contre la pandémie de Covid-19 est observé notamment dans les endroits plus éloignés de la Capitale. Face à cet état de fait, l'ONG Madagasikara MIRAI, travaillant en collaboration avec Satoyama Energy Japan, a distribué hier des kits de protection à la commune rurale d'Ankadikely Ilafy. Il s'agit notamment de 6 000 masques réutilisables en tissus, des bidons avec robinets, des savons et des rouleaux d'essuie-tout pour le lavage des mains. Ces acteurs oeuvrant dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, notamment de la production de biogaz, a choisi cette collectivité territoriale décentralisée étant donné que son siège y est implanté.

Zone d'intervention. Ainsi, la commune, le fokontany, le Centre de Santé de Base niveau II, l'Ecole Primaire Publique Ilafy, le Collège d'Enseignement Général d'Ankadikely Ilafy et la population la plus défavorisée du fokontany sont les bénéficiaires de cette donation entrant dans le cadre de la coopération entre Madagascar et le Japon. Des kits de protection ont été également offerts à l'hôpital d'Anosy Avaratra qui a enregistré, tout récemment, un décès au Coronavirus.

Il est à noter que l'ONG Madagasikara MIRAI et son partenaire Satoyama Energy Japan, ont déjà remis d'autres kits de protection à la commune rurale d'Ankadinondry Sakay, dans la région de Bongolava, la semaine dernière. A part les agents de cette collectivité territoriale décentralisée, l'école Lovasoa Antsahatanteraka et les villageois du fokontany, en ont bénéficié. En fait, c'est la zone d'intervention des projets menés par ces acteurs de développement. La plupart des volontaires japonais y entreprennent également des activités de bénévolat.

Crowdfunding. Par ailleurs, des envois d'autres kits de protection contre le Coronavirus seront programmés prochainement pour les villes de Toliara et de Toamasina, et ce, en collaboration avec Japan Tuna; étant donné que celui-ci y exerce ses activités. Il faut noter que cette initiative a pu être réalisée grâce à un crowdfunding auprès des amis Japonais. L'objectif est d'aider la population au revenu modeste à respecter les mesures d'hygiène et à se protéger contre le Covid-19, a-t-on conclu.