Madagascar: Ministre de l'Intérieur - Rapport d'activités au Sénat

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa, et la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Assoumacou Elia et qui est chargée également du ministère de l'Éducation nationale, et de l'Enseignement Technique et Professionnel ont présenté leurs rapports d'activités, hier, au Sénat.

Lors de son intervention, la ministre de l'Enseignement Supérieur a déclaré que depuis son arrivée à la tête de ce Département ministériel, bon nombre de dossiers ont été traités; pour ne parler que de ceux concernant les enseignants-chercheurs. Sans parler de leur participation, entre autres, dans la distribution des « Vatsy Tsinjo », des CVO et des masques de protection contre le Coronavirus.

Subvention. En ce qui concerne le ministère de l'Education nationale, elle a déclaré notamment que la distribution des subventions destinées aux enseignants des écoles privées a débuté; ainsi que la remise de kits scolaires aux élèves et de tablettes pour les 22 régions.

Des dictionnaires ont également été distribués aux élèves en classes d'examen. De son côté, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, dans son rapport d'activités, de rappeler la tenue des élections dans les années précédentes avec la collaboration de la CENI. Sans oublier les formations qui ont été dispensées aux agents dans les Communes.