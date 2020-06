Sénégal: Saint-Louis - Distribution des denrées alimentaires dans la commune de Diama

Les élus de la commune de Diama, dans la région de SaintLouis, ont devancé l'État dans le cadre des opérations de distribution des denrées alimentaires. Ils sont venus en appui à 1000 ménages de cette commune en leur distribuant des kits alimentaires. Cependant, les 2444 autres ménages ciblés toujours dans cette commune de Diama pour bénéficier de l'aide alimentaire de l'Etat, dans le cadre du «Force Covid19» attendent toujours de recevoir leurs kits.

Ils seront, en tout, quelques 3444 ménages à pouvoir bénéficier de denrées alimentaires au niveau de la commune de Diama, dans la région de SaintLouis. Ces ménages sont répartis en deux groupes à savoir ceux qui ont été ciblés par l'État dans le cadre du «Force Covid-19», au nombre de 2444 ménages, et 1000 autres ménages ayant été recensés par la commune pour bénéficier de kits alimentaires en guise d'appui social.

Invité à l'émission Stop Coronavirus de la station régionale de Sud FM Saint-Louis, le maire de Diama, en l'occurrence Oumar Mboulél Sow, a précisé que seuls les 1000 ménages que sa commune a choisi d'appuyer ont déjà réceptionné leurs aides en denrées alimentaires. Oumar Mboulél Sow a également indiqué que le processus de ciblage de ces ménages s'est effectué en toute transparence. "La distribution des denrées alimentaires a démarré la semaine dernière, à la suite d'une minutieuse opération de ciblage qui nous a permis de choisir ces 1000 ménages vulnérables. Nous avons mis à leur disposition 50 tonnes de riz, en plus de l'huile et autres produits, en guise d'appui en ce contexte de Covid19. Cependant, nous avons mis l'accent sur la transparence dans tout le processus de ciblage et de distribution de ces denrées alimentaires", a soutenu le Maire Oumar Mboulél Sow.

Le premier magistrat de cette commune a, par ailleurs, fait part du démarrage, sous peu, de la distribution des kits alimentaires émanant de l'Etat. "Les denrées alimentaires promis par l'État sont déjà stockées dans un magasin au niveau de la commune et nous n'attendons que le gouverneur de la région nous donne le feu vert et dise quand démarrer la distribution des kits alimentaires aux ménages ciblés", a-t-il ajouté, tout en rassurant que tous les ayants-droit de cette aide l'auront bel et bien.