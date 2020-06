Madagascar: Assemblée nationale - Report illégal de l'élection du vice-président de la CENI

Les députés IRD ont reporté sine die l'élection du représentant de l'Assemblée nationale au sein de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) après avoir fait poireauter pendant des heures, les 11 prétendants au poste.

30 jours. Les élus de l'IRD ont fait valoir la loi de la majorité - numérique et politique - pour imposer ce report qui est illégal parce que contraire à la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante ». Ladite loi stipule effectivement en son article 67 qu'« en cas de vacance de poste d'un autre membre du Bureau permanent dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, le Président en avise immédiatement l'entité prévue à l'article 15 ci-dessus dont est issu le membre concerné, laquelle procède au remplacement dans les mêmes conditions prévues par les articles 16 et 17 de la présente loi dans un délai de trente (30) jours ».

TGV. La démission de Thierry Rakotonarivo qui a été prise dans les conditions que l'on sait, remonte au 11 mars 2020. La CENI en a pris acte dans sa délibération adoptée le jour même. Le lendemain, le président de la CENI devait saisir la HCC qui avait également fait preuve de célérité en rendant le 17 mars son arrêt portant constatation de la démission d'un membre de la formation permanente de la CENI. En somme, les choses sont allées à l'allure d'un TGV.

Vote secret. En revanche, les députés qui portent pourtant l'étiquette « Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina » n'arrivent pas à suivre le rythme. 2 mois et 3 semaines après l'arrêt de la HCC, ils n'ont pas réussi à élire le nouveau vice-président de la CENI. Quoique la session n'ait débuté que le 5 mai dernier, ils disposaient d'un mois et une semaine pour s'entendre sur un nom. « Gouverner, c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ». Qui plus est, le vote secret risque de créer des surprises le jour de l'élection du remplaçant de Thierry Rakotonarivo qui ne figure pas a priori parmi les 11 candidats retenus, aux yeux de l'IRD. Les dés sont-ils pipés ? En tout cas, s'il faut s'attendre à une liste additive de candidats, il n'y aura pas de ... doublons parmi les députés inscrits sur la liste des électeurs le jour J.