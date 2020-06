Madagascar/Egypte: Transfert - William Gros en Egypte ?

Après Jérémy Morel, qui venait à peine de joindre Lorient, son nouveau club, l'international malgache, William Gros se retrouve aussi actuellement sans club. Il ne sera plus avec As Vitré à partir de la saison prochaine. En effet, son nom ne figure plus sur la liste des joueurs de ce club depuis le 20 mai. C'est tout de même lui qui voulait partir, suite à la relégation de l'As Vitré en National 3.

« Après les belles épopées en Coupe de France et en Coupe d'Afrique, j'ambitionnais déjà de voir plus haut cet été. J'ai déjà fait des sollicitations auprès des autres clubs pour cet été. J'en avais informé le club qui n'était pas pour mon départ; donc finalement j'y suis resté.

Sincèrement, je n'aspire pas à jouer en N3. À l'allure où vont les choses, je ne pense pas que je serais encore de l'aventure vitréenne. C'est le moment de tourner la page », a-t-il confié lors de son interview avec le Journal de l'île de La Réunion en date du 15 avril dernier. A noter que l'attaquant malgache a enregistré huit buts sur dix-sept matchs joués en CFA pendant cette saison.

En fait, des rumeurs ont envahi les réseaux sociaux ces derniers temps, selon lesquels William Gros est visé par l'Al Ahly SC, quadruple tenant du titre et 41 fois champion d'Egypte. Pourtant, rien n'est encore officiel, même si le mercato estival a déjà commencé et que les clubs s'apprêtent pour la prochaine saison. Espérons qu'il va trouver son nouveau club afin qu'il puisse assurer sa place au sein de l'équipe nationale. Attendre et voir.