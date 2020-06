Madagascar: Solutions numériques - Messenger Kids à supervision parentale, disponible

L'application est disponible à Madagascar, ainsi que dans les autres pays de la région Subsaharienne, depuis mercredi dernier. Cette solution permettra aux parents de superviser les activités en ligne de leurs enfants, selon la communication de Facebook.

Chat en vidéo et messagerie ! C'est ce qu'offre la nouvelle solution « Messenger Kids » développée par Facebook, pour résoudre le problème de sécurité des enfants sur les réseaux sociaux. Lancé le 10 juin dernier pour toute l'Afrique Subsaharienne (ASS), cette nouvelle forme de Messenger permet aux enfants de chatter en vidéo et d'envoyer des messages en toute sécurité avec leurs familles et leurs amis, lorsqu'ils ne peuvent pas être ensemble en personne.

« Aujourd'hui, Facebook lance Messenger Kids, cette application de chat vidéo et de messagerie, qui aide les enfants à se connecter avec leurs amis et leurs familles dans un espace amusant contrôlé par les parents. Disponible en téléchargement depuis l'App Apple et Google Play Stores, Messenger Kids a été conçu pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

L'application comprenant deux nouvelles fonctionnalités visant à aider les enfants à se connecter avec leurs amis et leurs familles », a indiqué Facebook dans un communiqué diffusé dans la région concernée.

affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec les jeunes conseillers au fil des ans, composés d'experts en sécurité en ligne, de spécialistes du développement de l'enfant et de représentants des médias. Avant son lancement, Facebook a également consulté des défenseurs de la sécurité des enfants et des éducateurs à travers l'Afrique pour s'assurer qu'il offre un service qui équilibre le contrôle parental avec des fonctionnalités qui aident les enfants à apprendre à se connecter de manière responsable en ligne.

Sur-mesure. D'après les promoteurs de la solution, une bibliothèque de GIF, cadres, autocollants, masques et outils de dessin special sont adaptés aux enfants et spécialement choisis pour leur permettre de décorer le contenu et d'exprimer leur personnalité. « Nous savons que les parents se tournent plus quejamais vers la technologie pour aider leurs enfants à se connecter avec leurs amis et leurs familles en ligne. Avec la confidentialité, la sécurité et le contrôle parental au cœur de l'application, Messenger Kidsfournit un espace

sûr et amusant, contrôlé par lesparents pour faire exactement cela », a affirmé Kojo Boakye, directeur des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique. Pour sa part, Evelyn Kasina, experte en sécurité, consultante en informatique familiale, a souligné qu'il est de la responsabilité des parents d'assurer la sécurité en ligne de leurs enfants, et que le plus grand signe de succès est lorsque ces enfants affichent une indépendance responsable lors de leur interaction en ligne.

Options. Grâce à un tableau de bord dédié, les parents peuvent contrôler et surveiller l'activité de leurs enfants. Cela permet de surveiller les contacts récents, l'historique des chats et les contacts signalés, bloqués ou débloqués par l'enfant, les contacts en cours avec la fréquence des conversations au cours des 30 derniers jours. Le tableau de bord parent permet également de déconnecter à distance l'appareil utilisé par l'enfant, d'afficher les images et vidéos dans les chats et de les supprimer s'ils ne conviennent pas à l'enfant, etc. Certes, ce ne sont que des exemples de fonctionnalités, que les parents pourraient découvrir.