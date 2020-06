Tunisie: L'Organisation Mondiale du Tourisme promeut le pays en tant que «destination touristique sûre»

«La distinction de tout organisme crédible à l'échelle internationale permet de redorer l'image de la destination Tunisie. Cette reconnaissance est favorable à la Tunisie dans la mesure où elle peut inciter les voyageurs à visiter le pays, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de destinations safe à l'image de la Tunisie »

La bonne nouvelle en met plein la vue au secteur touristique: l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient de poster un tweet dans lequel elle promeut la Tunisie en tant que "destination touristique sûre" durant cette pandémie de Covid-19. A l'origine de cette reconnaissance à l'échelle internationale, un protocole sanitaire exemplaire pour le tourisme tunisien anti-Covid-19 qui a été élaboré et mis en place par l'Office national du tourisme tunisien.

En effet, cette reconnaissance par l'OMT est le fruit d'un travail colossal qui a fait l'objet d'une stratégie de communication agressive visant à promouvoir la Tunisie en tant que destination Covid-Safe. "Tout le monde a félicité le travail que la Tunisie a réalisé.

On a mis en place un protocole sanitaire du tourisme tunisien "PSTT" anti-Covid labellisé "ready and safe" qui comporte 250 mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire et qui a été validé par les autorités sanitaires, en l'occurrence le ministère de la Santé et l'Institut de la santé et de la sécurité au travail. Le protocole a été, par la suite, communiqué à nos représentations à l'étranger, aux ambassades, aux représentations des divers pays en Tunisie. Il a été également transmis aux organisations mondiale du tourisme et de la santé qui l'ont approuvé.

C'est un travail scientifique effectué par les cadres de l'Ontt, notamment en se basant sur un benchmarking avec d'autres pays. Le document est désormais considéré comme l'un des meilleurs protocoles au monde. Les touristes peuvent venir et visiter la Tunisie en intégrant un circuit sécurisé, dès leur arrivée en Tunisie", affirme le directeur général de l'Ontt, Nabil Bezouiche, dans une déclaration à La Presse.

Parmi les mesures inscrites dans le protocole PSTT "ready and safe", on cite notamment la désinfection, le port obligatoire du masque pour le chauffeur et le guide touristique, la réduction à seulement 50% de la capacité d'accueil des hôtels et des établissements touristiques, la mesure de la température corporelle, l'usage du gel désinfectant, etc.

En effet, cette bonne nouvelle a été annoncée par l'organisation internationale au moment opportun puisque la Tunisie s'apprête, désormais, à ouvrir ses frontières et aura, de ce fait, des répercussions positives sur la saison estivale. "Il y aura certainement des réactions positives. La réalisation du test de dépistage au coronavirus sera probablement de mise pour les touristes à leur arrivée.

La distinction de tout organisme crédible à l'échelle internationale permet de redorer l'image de la destination Tunisie, et peut faire office d'une référence pour les touristes. Elle est favorable à la Tunisie dans la mesure où elle peut inciter les voyageurs à visiter le pays, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de destinations safe à l'image de la Tunisie", a expliqué Bezouiche.

Et d'ajouter : "On s'adresse à toutes les nationalités. Nos marchés touristiques traditionnels sont connus, à savoir la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, les pays de l'Europe de l'Est, la Tchéquie, l'Ukraine, outre bien entendu nos voisins d'Algérie et de Libye. Nous avons eu des réactions positives de la part de beaucoup de marchés, d'opérateurs et d'agences de voyages. Nous nous sommes, également, appuyés sur les résultats positifs qui ont été obtenus dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour vendre notre destination.

La Tunisie a pu enrayer l'épidémie et cela lui a valu cette reconnaissance de la part des organisations mondiales. Avec ce protocole "ready and safe", on est désormais prêts à recevoir les touristes dans de bonnes conditions sanitaires".