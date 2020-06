Congo-Kinshasa: Phénomène Kuluna au quartier "Boba" - Les habitants saluent le travail du Commandant "Prince"

Les deux écuries de "Kuluna", à savoir : Kingakati et Ingrats, ont repris de poser des actes inciviques sur les différentes artères du quartier Boba dans la Commune de Masina depuis l'irruption à Kinshasa de la pandémie à Covid-19. Intervenant pour remettre de l'ordre, le Commandant Prince de la police du sous-Ciat "Triangle" assure la sécurité et est abondamment encouragé par les habitants de ce quartier qui voient en lui un protecteur et professionnel hors-pair.

Face à la Presse, les responsables du quartier Boba à Masina n'ont pas manqué de placer quelques mots quant à la situation traumatisante qui les ronge ce dernier temps. Profitant de l'occasion, ils ont salué les efforts de la police par l'entremise du Commandant Prince. L'ingénieur Jéru Matungulu encourage les interventions de la police pour éradiquer le banditisme au niveau de ce secteur. «En tout cas, je loue les gestes de la police de remettre de l'ordre et de lutter contre ce banditisme qui ne cesse de nous traumatiser. Nous sommes fiers de la Police qui agit via son commandant Prince. Celui-ci se bat jour et nuit pour mettre la main sur des inciviques.

Trésor Kubuanu Makiese, médecin résidant du secteur déplore ces actes et en appelle aux agents de l'ordre de bien faire leur travail pour traquer, rien que des brigands et non des innocents. «Je déplore ces actes criminels qui sont posés par ces brigands. Et, j'invite intégralement les agents de l'ordre de bien faire leur travail, en traquant les malfrats, pourvu qu'ils arrêtent les Kulunas et non des jeunes innocents du quartier. La police doit les pourchasser pour décourager ces actes criminels», a-t-il souligné.

Serge Kidiongo Gize, juriste de formation, qualifie ces actes de pur crime. «En tant que juriste, je qualifie ces actes de pur crime. Et je demanderai à la police de ne pas se fatiguer pourvu qu'ils nous aident à en finir une fois pour toute avec ces inciviques», a martelé Serge Gize.

Dans la même logique d'idée, le Commandant de la police du sous/ciat, Prince a promis de ne pas se fatiguer de traquer les voyous du quartier. «Je ne voudrais pas arrêter simplement un disciple Kuluna mais mon souci, c'est de traquer les entêtes et les envoyés à qui de droit. Ce qui pourrait remettre de l'ordre dans ce secteur. Et, je demanderai à la population de ce coin de les dénoncer », a annoncé le commandant Prince.

Il sied de signaler que ces deux camps s'affrontent il y a de cela 2 mois. Et pourtant, plusieurs brigands ont été déjà traqués par le Commandant Prince de la police de Sous/ciat "triangle". Ces bandits utilisent des armes blanches.