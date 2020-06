Congo-Kinshasa: Joseph Mabiti Asito - «Le tâtonnement nous mènera vers une année blanche»

Joseph Mabiti Asito, Président National de la Ligue des Jeunes section professionnelle de l'Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l'Emergence du Congo (ANADEC), devant le tâtonnement constaté quant à la reprise des cours dans le chef des ministres ayant en leur charge cette question, a donné de sa voix au chapitre.

Il souligne qu'au-delà de tout ce qui se passe à présent en République Démocratique du Congo, la pandémie de la Covid-19 a totalement perturbé le calendrier scolaire et académique actuel. A propos de cette reprise des cours, au lieu de tâtonner, dit M. Mabiti, le mieux serait de mettre en place des dispositifs d'hygiènes à appliquer dans les milieux estudiantins et scolaires, pour épargner le pays d'une année blanche inutile.

Pour ce faire, le représentant des jeunes de l'Anadec, pense que pour sauver le programme de cette année d'études, l'organisation des examens de fin d'année est une solution idéale.

Dans la crise actuelle de la maladie à coronavirus, le numéro un des jeunes de l'Anadec du secteur professionnel, Joseph Mabiti, fait voir que la convocation des épreuves de fin d'année sauvera cette année d'études et permettra aux élèves et étudiants de monter des classes et après, dans la suite de temps, voir comment organiser des séances urgentes des cours non achevés durant cette année.

A l'en croire, à l'allure où vont les choses, certains parents, élèves et étudiants se lassent et voient déjà que l'année en cours, sera probablement considérée comme une année blanche dans les jours à venir. Le silence coupable observé à présent dans le chef des Ministères de tutelle, qui, auparavant lors d'une séance de travail s'étaient prononcés pour la poursuite des activités tant scolaires qu'académiques sous peu. Mais depuis, aucun signe de vie allant dans le sens de la reprise des cours, note M. Mabiti, et, en tant que jeune à la tête de la Ligue des Jeunes au sein de l'Anadec, il suggère aux ministres de l'EPST et de l'ESU, la rentrée académique et scolaire, tenant compte de niveau déjà atteint par les élèves et étudiants avant la période de la fermeture des établissements, quant à voir dans les jours à venir comment réajuster le programme dans le but de permettre le rattrapage des cours non achevés ».

Pour rappel, l'Etat d'urgence décrété par les autorités de la République, pour contrer la propagation de la Covid-19 sur l'étendue du territoire national, avait entrainé la fermeture des écoles primaire, secondaire, universitaire et consort. Objectif, éviter des attroupements qui peuvent provoquer la chaine de contamination qui mettrait la vie de la population en danger face à un ennemi commun invisible et dont les effets néfastes sont fatals partout où il passe.

Les jours passent, l'avenir de cette année d'études parait incertain aux yeux de ce jeune leader. C'est la raison pour laquelle, il lance un appel aux autorités compétentes pour trouver une solution adéquate le plus vite que possible, pour calmer les esprits stressés des parents, élèves et étudiants, qui attendent patiemment la reprise des cours et toutes les mesures sanitaires qui l'accompagnent.