Congo-Kinshasa: L'UNFPA équipe 70 maternités à travers le pays

Dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'UNFPA s'est engagé dans la promotion de la biosécurité, de la prévention, de la prise en charge psychosociale des survivants aux violences basées sur le genre et la recherche des impacts réciproques sur le coronavirus et de la grossesse. Ainsi, 70 maternités viennent de bénéficier des matériels pour faire face à cette pandémie.

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a lancé une croisade de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans 60 maternités de la ville de Kinshasa et 10 autres maternités des provinces affectées.

A cet effet, l'UNFPA a mis des matériels de protection et de contrôle des infections à la disposition des sages femmes, infirmiers, anesthésistes et médecins. Et ce, pour mieux protéger le personnel soignant ainsi que les femmes enceintes et leurs nouveau-nés de cet environnement hospitalier à haut risque très fréquenté par la population.

"Nos maternités doivent être suffisamment épargnées du Covid-19 afin que les femmes ne meurent pas en donnant vie et le personnel soignant au premier rang de la lutte soient bien protégés contre la pandémie", a déclaré le Docteur Sennen Hounton, Représentant de l'UNFPA en République démocratique du Congo, au personnel soignant de l'hôpital Général de Référence de N'djili.

Cette action permet de doter les formations sanitaires identifiées des thermomètres frontaux à infrarouge, des combinaisons de protection avec capuche, des masques chirurgicaux et des équipements réutilisables comme des tabliers en PVC, des lunettes de protection rigides, des gants mais aussi des kits lave-mains, des savons et des solutions hydro alcooliques. L'UNFPA dote aussi lesdites formations sanitaires et leurs espaces publiques des kits de désinfection, tout en réservant des kits de dignités aux personnes vulnérables touchées par la maladie.

En outre, la quintessence de cette opération qui mobilise plus de 308 700 USD réside sur le fait de protéger les forces de travail des prestataires des soins, renforcer la confiance des usagers sur le caractère sain des maternités et d'assurer que nul ne meurt en voulant donner la vie ou en aidant la femme à donner la vie.

Les effets néfastes de Covid-19 sur les femmes enceintes

Bien que les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 sur les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes et filles en âge de procréer soient peu connus, les changements physiques et sur le système immunitaire qui surviennent pendant la grossesse sont bien documentés et constituent des facteurs de vulnérabilité. Les suites maternelles et néonatales défavorables sont incertaines et surtout limitées à l'infection pendant le troisième trimestre de grossesse avec des cas de rupture prématurée de membranes, détresse fœtale et accouchement prématurés. Les femmes enceintes avec des maladies respiratoires doivent être traitées en toute priorité avec rigueur due au risque élevé de suite obstétricale défavorable et les unités ou services des soins prénatals, néonatals et maternels doivent être séparés des cas identifiés de Covid-19.

Les grossesses et accouchements dépendent du système de santé fonctionnel avec un strict respect des précautions contre les infections. De ce fait, cette situation permet à l'UNFPA de se rapprocher de son ambition à savoir, éliminer tous les décès maternels évitables et réaliser l'objectif de zéro transmission du Covid-19 dans les maternités.