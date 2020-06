Congo-Kinshasa: La Linafoot publie le calendrier de la tenue des Assemblées Générales Ordinaires des clubs

C'est un calendrier qui va du 22 au 27 juin. Seize clubs qui ont participé à la dernière édition du championnat national Ligue I et une quarantaine des clubs de Ligue II, ont tous 6 jours seulement pour tenir leurs Assemblées Générales Ordinaires de la saison, et déposer le procès-verbal au plus vite que possible dans un délai de 8 jours. Le comité de gestion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a rendu public mardi, le calendrier fixant même les dates pour chaque club. V.Club par exemple devra tenir la sienne le 25 juin, de même que Dcmp. Quant à Mazembe, il attendra le 27 juin.

Ainsi, les clubs confirmeront la tenue de leurs assemblées dans ces différentes dates à la Linafoot, 48 heures avant pour que cette dernière prenne les dispositions d'envoyer son représentant.

Comme la Fecofa avait stipulé, ces assemblées se tiendront dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Notamment, le lavage des mains à l'eau et au savons avant l'accès dans la salle, le respect de la distanciation physique, le port obligatoire des masques, et le nombre réduit de personnes. Il n'y aura pas plus de 20 personnes dans la salle, quand bien même les assemblées générales ordinaires des clubs et des Entités sportives sont considérées comme un moment de fête.

En même temps, il est indiqué qu'en prévision de la saison sportive 2020-2021, les équipes engagées sont contraintes de remplir les formalités administratives et de prendre leur engagement dans l'intervalle qui va du 1er au 31 juillet 2020.

Par ailleurs, les organisateurs prévoient deux réunions d'évaluation de la saison sportive 2019-2020, pour voir ce qu'on doit corriger, et bien d'autres détails nécessaires. La première, celle du 4 juillet prochain, mettra la commission de gestion et les dirigeants des clubs autour d'une même table, tandis que la seconde, le 11 juillet, sera entre la Fecofa et la Linafoot.

Pour la Ligue I, le calendrier des assemblées générales ordinaires se présente de la manière suivante : le 22 juin : AS Simba de Kolwezi et le Racing Club de Kinshasa ; 23 juin : JSG Bazano de Lubumbashi, le FC Renaissance du Congo et l'AC Rangers de Kinshasa ; le 24 juin : l'AS Maniema Union de Kindu, Lubumbashi Sport, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi et Dauphin noir de Goma ; le 25 juin : l'AS V. Club et le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, Don Bosco de Lubumbashi, l'AS Nyuki de Butembo et l'OC Bukavu Dawa du Sud-Kivu ; le 26 juin : Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi ; et le 27 juin : le Tout Puissant Mazembe de la ville cuprifère.