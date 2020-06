Congo-Kinshasa: Troubles au marché Zando - Le syndicat des vendeurs très fâché

Réagissant aux échauffourées survenues entre les forces policières et les vendeurs opérant au marché central de Kinshasa, le syndicat des vendeurs œuvrant sur ce lieu de négoce ont exprimé leur indignation auprès du Gouverneur Gentiny Ngobila hier, jeudi 11 juin 2020 au siège de l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Selon eux, les auteurs et victimes de ces troubles ne figurent aucunement sur la liste des vendeurs du marché Zando et ne sont rien d'autre que des personnes mal intentionnées et manipulées par des tiers.

Gentiny Ngobila a, pour sa part et en présence des dirigeants de ce syndicat, rappelé que la fermeture du marché central de Kinshasa est consécutive à la décision sur l'état d'urgence sanitaire décrétée par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, et obligeant la suspension d'une bonne partie des activités en RD. Congo, en général, et de la Ville-Province de Kinshasa, en particulier.

Rouvrir donc les portes du marché Zando exposerait la population Kinoise à de grands risques de propagation et de contamination de la Covid-19, source de nombreux malheurs dans le monde depuis le début de cette année 2020.

Dans l'entretemps, Ngobila a exprimé son vœu de réhabilitation et de modernisation de l'espace de commerce en vue de le rendre semblable aux standards internationaux.

Mais, précise le Gouverneur, ces travaux n'ont pas encore été entamés et aucun appel d'offre n'a été non plus lancé.

En guise de bonne nouvelle, Gentiny Ngobila a affirmé que les forces policières assurent la protection des établissements et biens du marché central et a sensibilisé tous ces opérateurs à rejoindre les leurs au marché provisoire d'Itaga, inauguré depuis le samedi 6 juin 2020.