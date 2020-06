Congo-Kinshasa: En dépit de 20 ans des travaux forcés requis - Vital Kamerhe plaide non coupable !

Jammal Samih et Jeannot Muhima, eux également, sollicitent leur acquittement pur et simple. En effet, les débats sont clos. La religion du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en chambre foraine à la Prison centrale de Makala dans le procès Kamerhe et consorts, a visiblement et suffisamment été éclairée à l'issue de l'audience de ce jeudi 11 juin 2020, consacrée aux plaidoiries.

Les prévenus ont tous plaidé non coupable face au réquisitoire du Ministère public qui a requis 20 ans de servitude pénale pour Vital Kamerhe, en plus de la confiscation de ses biens supposés acquis grâce à l'argent détourné du projet des maisons préfabriquées. La même peine pour l'homme d'affaire libanais, Jammal Samih, tout comme au prévenu Jeannot Muhima. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré, avant de rendre le jugement le 20 juin prochain.

Ils sont accusés d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars américains des fonds destinés au programme de 100 jours de Félix Tshisekedi, dans le volet infrastructures lié à la construction des logements sociaux pour les militaires et policiers.

Au début de l'audience, la partie civile a dressé pendant deux bonnes heures une véritable chronologie des faits, autour d'une vaste toile d'araignée, voulant démontrer le lien qui existe entre Vital Kamerhe et Jammal Samih, le responsable de la Société Samibo à qui le marché de la construction des maisons préfabriquées a été confié. Mais aussi le plan de décaissement établi déjà le 1er janvier 2019, avant le lancement des travaux du programme de 100 jours.

Le Directeur de Cabinet du chef de l'Etat s'interroge toujours sur le motif réelle de sa mise en détention jusqu'à ce jour, étant donné qu'aucune preuve ne démontre les faits lui imputés. Pour ses conseils, il s'agit d'un acharnement sur leur client.

« Auteur intellectuel »

Pour les Avocats de la République, le Directeur de Cabinet empêché du chef de l'Etat doit être poursuivi comme auteur intellectuel des détournements des fonds.

Les procédures d'urgence avancées comme argument pour le décaissement rapide des fonds et l'exécution des travaux n'ont servi à rien puisque finalement ils sont allés lentement, ont-ils estimé.

Ils indiquent qu'en date du 6 mars 2019, la société SAMIBO écrit à la présidence de la République et non à l'autorité contractante. Une facture correspondant au montant inscrit dans le plan de décaissement est établie.

Plus d'une semaine après, imputation du dossier au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le comité chargé de l'exécution des dépenses se réunit au ministère des Finances et valide le paiement en faveur de Samibo. « Mais sur base de quoi ? », s'interroge la partie civile.

Dans la même date, la vignette de paiement est établie aux Finances. 14 millions 355 mille USD en faveur de SAMIBO, suivant la lettre non référencée et le plan de décaissement du 8 mars.

Le paiement est effectué par la Banque Centrale du Congo à Rawbank au lieu d'Ecobank. Et les 18 mars et 19 mars, le compte est vidé, fait-elle remarquer.

En avril, Samibo souscrit une licence d'importation validé par sa banque.

Au regard d'un tableau solidement dressé, la partie civile a demandé une condamnation maximale des prévenus Kamerhe, Jammal et Muhima pour corruption, blanchiment et détournement des deniers publics. Vital Kamerhe et Jammal Samih doivent rembourser l'Etat congolais à plus de 47 millions de dollars américains et de dédommager l'Etat à hauteur de 100 millions USD.

Fausse manœuvre ?

Sollicitant la remise auprès du tribunal, les Avocats du Directeur de cabinet du Chef de l'Etat avaient fait savoir lors du procès que la partie civile a obtenu quelques pièces dont ils n'avaient pas connaissance. Une demande rejetée par le juge car intervenant au moment des plaidoiries.

De leur côté, les Avocats de Jammal ont soulevé l'exception d'inconstitutionnalité lors de l'audience. Pour eux, le tribunal n'est pas compétent pour condamner les infractions de détournement et corruption conformément à la demande du ministère public. Ils ont évoqué la violation de l'article 19 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose : « Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent ».

Ils estiment, en effet, que la compétence du Tribunal de Grande Instance s'étend des infractions punissables de la peine de 5 ans de servitude pénale à la peine de mort. Cependant, le détournement des deniers publics et autres faits reprochés aux prévenus sont punissables des travaux forcés.