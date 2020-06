Cote d'Ivoire: Retour aux rassemblements réduits à 50 personnes - Quelles implications pour les églises et mosquées à Abidjan ?

Le Président Ouattara a présidé le jeudi 11 juin 2020 une réunion du Conseil national de sécurité (Cns), au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Cette rencontre a permis d'examiner une fois encore l'évolution de la maladie à Coronavirus en Côte d'Ivoire.

Après analyse du rapport du Comité scientifique, le Cns a noté que « la hausse (Ndlr : des cas confirmés) enregistrée depuis le début du mois de juin 2020 est en lien avec la stratégie de dépistage ciblée et une non-application des mesures barrières par les populations ».

Pour y faire face, le Conseil a renforcé les mesures qui étaient en œuvre pour freiner la propagation du Coronavirus. Le gouvernement a notamment ramené les rassemblements autorisés dans le Grand Abidjan à un nombre de personnes réduit à 50 au lieu de 200 comme il avait été décidé par ledit Conseil, il y a quelques semaines.

L'on se souviens que, déjà dès les premières semaines de la pandémie à Coronavirus en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien avait décidé de la fermeture des établissements scolaires et universitaires, la fermeture des maquis, restaurants et espaces évènementiels, le lavage des mains, la distanciation physique et surtout avait interdit les rassemblements de plus de 50 individus. Ces instructions avaient amené de facto les responsables des différentes confessions religieuses à annoncer la fermeture des églises et mosquées pour aider l'Etat dans cette lutte contre « l'inconnu ».

A la date du jeudi 11 juin, le nombre de cas confirmés global est établi à 4 404, avec le nombre de 223 pour la seule journée du 11 juin. Le gouvernement a alors ramené les rassemblements autorisés dans le Grand Abidjan à 50 personnes et maintenu l'isolement d'Abidjan et la distanciation physique à un mètre.

Devant une telle situation, l'on se demande si les confessions religieuses iront dans le sens du gouvernement en décidant elles aussi de la fermeture des mosquées et des églises dans le Grand Abidjan afin d'aider l'Etat dans le combat contre la pandémie ? Tout porte à croire que les responsables des différentes confessions religieuses ne resteront pas en marge des décisions gouvernementales. La gravité de la maladie et l'Etat de santé des fidèles aussi en dépendent également.

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, de son côté, a appelé à la responsabilité des uns et des autres afin que les gestes barrières puissent être respectées à l'effet de briser la chaîne de contamination. « La pandémie de coronavirus n'est pas terminée. Le virus circule toujours dans notre pays. Je vous invite donc à rester prudents et à continuer de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port du masque et le respect de la distanciation physique, afin de briser la chaîne de contamination », affirme le Président Ouattara.