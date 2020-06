Afrique: COVID-19 - Au moins 421.691 morts dans le monde

Geneve — La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 421.691 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre dernier, selon un bilan établi par des médias à partir de sources officielles vendredi.

Plus de 7.529.910 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.361.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au nouveau coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 113.820 décès pour 2.023.347 cas.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré au total 83.064 cas (7 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.365 guérisons.

L'Europe totalisait vendredi à 11h00 GMT 186.453 décès pour 2.355.474 cas, les Etats-Unis et le Canada 121.870 décès (2.120.877 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 74.320 décès (1.520.169 cas), l'Asie 21.805 décès (782.699 cas), le Moyen-Orient 11.208 décès (524.433 cas), l'Afrique 5.904 décès (217.590 cas), et l'Océanie 131 décès (8.671 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des médias, auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).