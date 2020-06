Sénégal: Arrêté par la Gendarmerie, fin de cavale pour le dealer de coke Pablo Didier

Le présumé dealer en drogue dure de la bande de D. Amar, activement recherché depuis que H. Thiam a été tuée par overdose dans un appartement aux Almadies, est finalement tombé dans les filets de la Section de Recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane.

Présumé trafiquant international de drogue dure, au cœur d'un réseau qui s'étend de la Guinée-Bissau au Brésil, en passant par le Bénin et le Nigeria, qui changeait d'appartement tous les trois mois, D. Dieng a finalement été alpagué par le Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane. Pris la main dans le sac le 30 mai dernier alors qu'il s'apprêtait à faire une livraison à la cité Biagui, le prétendu musicien a été présenté comme le fournisseur en cocaïne de la bande de D. Amar, dans l'affaire de H.Thiam, morte par overdose aux Almadies. À son domicile aux Almadies, les hommes en bleu ont trouvé 7 boulettes de cocaïne, des lames, des sachets en plastique, du scotch, des billets de banque en Cfa, euros et dollars.

Sur le plan national, D. Dieng alias Pablo Didier, serait à la tête d'un réseau de trafiquants dans la zone des Almadies, Ngor, Virage, cité Biagui. L'exploitation de son téléphone portable par les enquêteurs leur a permis de découvrir que le mis en cause a procédé à plusieurs envois d'argent dans beaucoup de destinations de pays étrangers. Au terme de l'enquête, Dieng a été déféré devant le procureur pour détention et trafic de cocaïne.

Sur son passé pénal qu'il a été arrêté en 2015 par la Sr, Pablo Didier a été condamné par la chambre criminelle de Dakar en août 2018 à six ans de prison ferme. Le parquet général avait requis 12 ans. Le trafiquant de drogue a été gracié en avril 2019 à la veille de la célébration de l'indépendance. Lors de son procès, il est apparu que Pablo Didier, qui se dit musicien mais dont on ne connaît aucune production, a une fausse affiliation et aussi une épouse qui ne semble exister que dans son imagination. Son arrestation en 2015 a eu lieu à la cité Claudel où il avait heurté un mur et le véhicule de patrouille des gendarmes. Il était poursuivi pour trafic de drogue, blanchiment de capitaux, rébellion, destruction de biens appartenant à autrui, faux et usage de faux dans un document administratif. Chez lui aux Almadies, les gendarmes avaient trouvé 33 grammes de cocaïne emballés dans trois sachets, 2.309.000 FCfa, 1.500 dollars, 2.500 euros, des véhicules en son nom et des bijoux.

Son séjour carcéral et la grâce présidentielle dont il a bénéficié ne l'ont manifestement pas incité à se ranger sur le droit chemin.