Angola: Le pays réaffirme sa coopération avec la Russie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réitéré ce vendredi l'intérêt de l'Angola à poursuivre la coopération avec la Fédération de Russie dans différents domaines, compte tenu de l'intérêt mutuel.

Dans un message de félicitations à son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'occasion de la Journée de la Russie, qui est célébrée le même jour, le Chef de l'État angolais exprime le souhait d'une coopération pour aider à stimuler le développement de l'Angola et approfondir les conquêtes russes.

Dans sa missive adressée au peuple et au Gouvernement de la Fédération de Russie, João Lourenço mentionne que la célébration du 12 juin, en cette année du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique de 1941-1945, a une signification "particulièrement grande".

Il souligne que la date rappelle "l'histoire et le chemin difficile et héroïque" parcouru par la Russie "pour atteindre des niveaux élevés de développement économique, scientifique et technologique". Dans la note, au nom du peuple et de l'Exécutif angolais et en son nom propre, le Président de la République affirme que les niveaux de développement atteints confèrent à la Russie un rôle actif et indispensable au sein de la Communauté internationale, en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de la liberté des peuples.