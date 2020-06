Congo-Brazzaville: Rencontre sénateurs-élus locaux - Vif débat autour de la gestion du coronavirus

Le collectif des sénateurs élus à Brazzaville a échangé, le 11 juin, avec les conseillers municipaux, dans le cadre d'une descente parlementaire. Les débats les plus brûlants entre les sénateurs et leurs mandants se sont focalisés sur la gestion du coronavirus et la poursuite des négociations avec le FMI.

Le président du collectif des sénateurs élus à Brazzaville, Pierre Ngolo, a fait la restitution des sessions ténues en amont par le Sénat. Faisant le point, il a souligné à leurs mandants que, depuis décembre, la Chambre haute du Parlement a tenu cinq sessions. Parmi celles-ci, on note une session budgétaire et deux sessions extraordinaires convoquées pour proroger l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la riposte à la pandémie.

Parlant de la covid-19, les élus locaux ont voulu savoir plus sur l'évolution de la maladie, la prise en charge des malades et sur la redistribution de l'aide financière promise aux foyers démunis mais qui tarde à se réaliser. Ils ont voulu surtout avoir des éclaircissements sur le décès d'une femme abandonnée par les médecins à la clinique municipale Albert-Leyono.

A ce propos, le président du collectif des sénateurs a recadré le débat, soulignant qu'en dépit de quelques failles constatées, le gouvernement gère tant bien que mal la crise sanitaire. « La covid-19 se gère autant que possible. Le grand problème est que le personnel soignant manque d'équipements adéquats pour soigner les malades car en voulant sauver des vies, ils risquent la leur. Mais le gouvernement doit tout faire pour les protéger dans leur exercice », a indiqué Pierre Ngolo. Parlant de l'aide financière promise aux foyers les plus pauvres, le président du collectif des conseillers a assuré que le Parlement, en particulier la Chambre haute, veillera à ce que les dons et indemnités prévus à la population soient redistribués de manière équitable.

S'agissant du Fonds monétaire international (FMI), le président du Sénat a souligné que les négociations avec l'institution de Bretton Woods se poursuivent. Elles devront aboutir au décaissement de la deuxième tranche de financement. « Les négociations avec le FMI sont en cours. Avant la crise sanitaire, le conseil d'administration de l'institution devait statuer à nouveau sur le dossier du Congo afin de reprogrammer le processus de décaissement de la deuxième tranche de financement », a précisé Pierre Ngolo. Dans les échanges, les conseillers ont aussi posé aux sénateurs nombreux d'autres problèmes dont celui lié au relèvement de leurs indemnités de session fixées à 350 mille francs, ainsi que bien d'autres problèmes d'intérêt commun.