Congo-Brazzaville: COVID-19 - L'ACC octroie des vivres et non-vivres aux départements de Pointe-Noire et Kouilou

L'Association chinoise de commerce en République du Congo (ACC) a répondu, le 12 juin, à l'appel de solidarité lancé par le président de la République en remettant des vivres et des kits de protection à ces deux départements.

Li Jin Qiang, premier vice-président de l'ACC au Congo, a remis le don au préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, qui a aussi réprésenté sans homologue du Kouilou absent. D'un poids de près de 24 tonnes, ce don est composé de sacs de riz et de farine, d'eau minérale, de bidons d'huile végétale, de sachets de sel de cuisine et de spaghettis, de cartons de sardines et de savons ainsi que de masques de protection.

Le premier vice président de l'ACC a rappelé dans son mot de circonstance que, depuis le début de l'année, la pandémie du Covid-19 a frappé toute la planète et a causé de graves pertes à la population mondiale. Le Congo et la Chine sont également confrontés aux énormes défis face à cette pandémie. Les préfectures de Pointe-Noire et du Kouilou, sous le patronage du président Denis Sassou N'Guesso, ont pris toutes les mesures nécessaires pour épargner ce fléau aux populations, y compris les communautés étrangères résidant dans la ville océane. « L'association chinoise de commerce en République du Congo sera toujours avec le peuple congolais pour lutter contre la pandémie et surmonter les difficultés. Elle fera tous ses efforts avec les autorités pour construire une communauté de destin plus solide entre la Chine et le Congo », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le préfet du département de Pointe-Noire a, en son nom et de celui de son collègue du Kouilou, remercié l'ACC en ces termes : « Je voudrais à mon nom personnel et à celui de mon collègue du Kouilou vous adressez nos sincères remerciements pour ce geste très important que votre association vient d'effectuer ce jour à l'endroit des deux départements en répondant ainsi présent à l'appel de solidarité lancé par le président de la république son excellence Denis Sassou N'Guesso. Cela ne pouvait pas être autrement dans la mesure où nous savons les liens d'amitié et de solidarité qui lient, pendant plusieurs années, le président congolais et le président chinois ».