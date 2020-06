Sénégal: Programme de relance de l'économie nationale - Le projet présenté aux départements ministériels

Dans le cadre de la présentation du projet de Programme de relance de l'économie nationale (Pren), Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a tenu des séances de travail, les 11 et 12 juin, avec les départements ministériels, après avoir rencontré, les mardi 9 et mercredi 10 juin, les responsables du secteur privé.

Selon un communiqué de presse, il s'agit des ministères en charge du Tourisme et des Transports aériens, de l'Agriculture et de l'Equipement rural, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique, du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries et de l'Economie Numérique et des Télécommunications.

Faisant suite à des directives du président de la République, ajoute la même source, le ministre Amadou Hott a présenté à ses collègues en charge des dits départements les pistes de réflexions relatives au Pren en cours d'élaboration par ses services.

Le Pren, explique-t-on, est une continuité du Programme de résilience économique et social (Pres) et vise une relance immédiate de l'économie nationale, couvrant la période 2020-2021, en s'articulant sur deux piliers essentiels : le soutien à l'investissement et le soutien à la consommation. Ce, en ciblant des secteurs comme le tourisme, Pêche, l'industrie pharmaceutique, le numérique, l'agro- industrie, l'agriculture, les Btp.

Parallèlement, a précisé M. Hott, ses services travaillent sur l'ajustement du deuxième Plan d'actions prioritaire (PAP II) du Pse en tenant compte des nouvelles priorités et pour assurer dans le court et moyen terme une relance durable de l'économie nationale.

«Nous entamons à présent les échanges avec les ministères sectoriels. L'objectif est de mieux appréhender les réalités et préoccupations de chaque secteur afin de pouvoir définir des actions pertinentes de relance. Il s'agit également de partager avec les ministères les principaux axes retenus pour la relance et de recueillir leurs avis et commentaires sur la pertinence des choix ainsi que leurs contributions afin que le Pres soit un programme du Gouvernement », a-t-il déclaré.

Les ministres sectoriels et leurs collaborateurs, reçus sur site ou en visioconférence, se sont félicités de la démarche du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Ils ont tenu à partager leurs stratégies, leurs priorités en termes de besoins d'investissements et de reformes. Il s'agit, entre autres, du développement du tourisme intérieur, de l'accélération du développement des Agropoles, du commerce électronique, du projet de parc industriel Pharmapolis, et du projet des 100 000 logements sociaux.