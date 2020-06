Burkina Faso: Situation nationale - «Nos contempteurs ne vont pas nous divertir» (Simon Compaoré, président du MPP)

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a animé une conférence de presse le 11 juin 2020 à Ouagadougou. Les sujets relatifs aux élections, à la crise sécuritaire, à la gestion de la pandémie de la covid 19 ont constitué, entre autres, les points essentiels évoqués au cours du rendez-vous avec les journalistes. Pour le président du parti, Simon Compaoré, il n'est pas question de se laisser distraire.

Formation politique aux commandes du pouvoir d'Etat, le MPP, selon son président, Simon Compaoré, a le devoir de communiquer non seulement sur ses acquis, sa gouvernance, mais aussi d'apporter des réponses aux attaques et procès dont il est constamment l'objet dans la presse. C'est donc pour cette raison qu'il a choisi d'entretenir les journalistes sur la situation nationale, notamment sur les sujets très préoccupants de l'insécurité, des élections, de la gestion de la maladie à coronavirus...

En dépit des embûches dressées sur le chemin du « Parti du soleil levant », souligne son premier responsable, tout est actuellement mis en œuvre pour aller sereinement aux élections en novembre prochain, conformément aux dispositions de la Constitution. « Nos contempteurs ne vont pas nous divertir », a-t-il martelé. Les crises sécuritaire et sanitaire sont bien réelles, mais a poursuivi le patron du MPP, il n'est pas question d'en créer une autre, institutionnelle celle-là. Les élections devraient donc se dérouler à bonne date, le 22 novembre 2020.

Cela, de l'avis de l'ancien maire de Ouagadougou, permettra de réaffirmer la souveraineté du Burkina, d'amener le peuple à prendre son destin en main, de respecter la Constitution, de dire non à la capitulation face au terrorisme et à la maladie à coronavirus, au défaitisme et à la couardise politiques. A l'en croire, son parti fait régulièrement sa revue des troupes et respecte son chronogramme de travail depuis la fin de son congrès ordinaire tenu en mars dernier. Le point de l'exécution des tâches urgentes et celles à venir est fait, l'appel à candidature pour les législatives a été lancé, un congrès extraordinaire qui verra l'investiture du candidat MPP pour la présidentielle de novembre 2020 est en préparation...

Evoquant la gestion de la covid 19, Simon Compaoré a marqué la satisfaction du MPP pour les efforts déployés par le président Roch Marc Christian Kaboré, le gouvernement et les autorités sanitaires pour résorber la crise. Cependant, a-t-il rappelé, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. On ne doit point baisser la garde face à la maladie, car elle n'est pas définitivement enrayée. Le parti au pouvoir se dit toujours aux côtés du peuple dans cette lutte, et promet d'apporter très bientôt un nouvel appui financier substantiel, consenti par ses militants dans ce sens.

Etouffer la stigmatisation et le repli identitaire

Le terrorisme, a relevé le président du Mouvement, malheureusement continue de faire parler de lui au Sahel, à l'Est, au Nord, au Centre-Nord et à l'Ouest du pays. Solidaire des FDS et des VDP, le MPP invite les Burkinabè à l'union sacrée contre le phénomène. Il ne manque pas de fustiger la stigmatisation et le repli identitaire, en référence aux évènements de Tanwalbougou, du nom de cette commune de Fada N'Gourma.

A la faveur de la reprise des activités administratives et pédagogiques décidée par le gouvernement, l'année blanche a été évitée et les examens scolaires sont programmés. Le parti présidentiel s'en félicite.

Autre sujet évoqué au cours de la conférence de presse, la révocation des trois travailleurs des Impôts pour voie de fait, et pour laquelle le MPP « estime que le gouvernement a pris ses responsabilités et s'est assumé ».

En réponse à certaines préoccupations des hommes de médias en lien avec la tenue effective des consultations électorales à bonne date, le président du parti au pouvoir a été on ne peut plus clair : « les partisans du report des élections sont dans leur droit. Le MPP est lui aussi dans son droit. Comme le veut la Loi fondamentale, il doit consulter à nouveau l'électorat, cinq ans après l'exercice du pouvoir d'Etat, qui lui a été confié en 2015 par le peuple ». Accepter le blocage du processus en peignant tout en noir est synonyme d'échec, selon le président du MPP, Simon Compaoré.

Il ne restera plus alors, à son humble avis, qu'à fermer boutique, et le MPP ne saurait se lancer dans cette aventure périlleuse. Il entend jouer sa partition, n'en déplaise à ceux qui recherchent ardemment la survenue d'un vide juridique. Ceux-là souhaitent que le « Parti du soleil levant » se trompe de porte dans leur intérêt. Pour l'ancien ministre de la Sécurité, c'est tout simplement indécent. Il a reconnu toutefois qu'il n'existe pas de contrée où il n'y a pas de situation non désirée. Mais il faut travailler à les analyser au profit du plus grand nombre, a-t-il conclu.