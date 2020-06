Afrique: Appui aux juridictions ivoiriennes - Le Pnud offre du matériel informatique au ministère de la Justice

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) apporte son assistance au ministère de la Justice et des Droits de l'homme. Carol-Flore Smereczniak, la Représentante résidente de cette institution onusienne, a offert au cours d'une cérémonie, le vendredi 12 juin, à la salle des Pas perdus du tribunal de première instance au Plateau, du matériel informatique à Sansan Kambilé, premier responsable de ce département ministériel.

Ce don est composé de 46 ordinateurs complets, 18 imprimantes et des kits sanitaires. Mme Smereczniak a précisé que la remise de ces équipements s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Pnud et ce ministère. Elle a fait savoir qu'à travers ce lot de matériel, son institution veut accompagner le gouvernement dans sa politique de modernisation de la justice ivoirienne pour une célérité dans la délivrance de certains documents importants.

« Faute d'assistance juridique et judiciaire, plusieurs dossiers restent en souffrance auprès des juridictions de Bouaké, Abidjan et Daloa. Pour que la lutte contre les violences soit effective, tous les maillons de la chaîne pénale doivent fonctionner efficacement », a-t-elle justifié.

Avant d'informer que dans la dynamique du soutien apporté au ministère de la Justice et des Droits de l'homme ainsi qu'à ses démembrements, le Pnud a déjà offert des équipements informatiques aux procureurs, bureaux locaux d'assistance judiciaire, à la direction des affaires civiles et pénales dans l'optique de faciliter et suivre l'auto-saisine du parquet en matière de processus thématique des cas de violences basées sur le genre.

Sansan Kambilé, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a remercié Carol-Flore Smereczniak pour ce don. Il a assuré que le matériel informatique reçu sera mis à la disposition de l'ensemble des juridictions du ministère de la Justice.

« L'accompagnement constant du Pnud dans la conduite des activités de mon département ministériel témoigne de l'intérêt que vous accordez à la protection des droits des populations. Durant des mois, ces accompagnements ont consisté en de nombreux appuis techniques visant à lutter contre les violences basées sur le genre, à mettre en œuvre le nouveau code de procédure pénale et à faciliter l'accès des populations les plus démunies au service d'assistance judiciaire », a-t-il rappelé, tout heureux.

Sansan Kambilé a émis le souhait de bâtir une justice pour servir les justiciables avec célérité. « Plus que jamais, la justice ivoirienne se doit d'être plus moderne, rapide, performante et adaptée aux attentes légitimes des populations », a-t-il fait savoir.

La secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice et des Droits de l'homme, chargée des Droits de l'homme, Aimée Zebeyoux, était aux côtés du ministre Sansan Kambilé lors de la réception de ce don.