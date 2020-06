Cote d'Ivoire: Transfert - Le PSG cible Zaha pour remplacer Neymar

Le Psg est entré en contact avec l'agent de l'international ivoirien, Wilfried Zaha, pour discuter de son transfert. Le club de la capitale française a mis sur sa liste le joueur de Crystal Palace pour remplacer Neymar en cas de départ. Depuis la saison dernière, l'idylle entre l'attaquant brésilien et le club parisien semble avoir pris un coup.

Avec ses blessures à répétition et ses nombreuses frasques, Neymar ne semble plus faire l'unanimité au sein des fans du Psg. L'idée d'un retour de l'attaquant brésilien au Fc Barcelone est le sujet qui alimente de plus en plus les débats. Conscients que le joueur n'a plus trop la tête à Paris, les dirigeants parisiens réfléchissent déjà à son départ et à son remplacement par un joueur de calibre.

Pini Zahavi, le nouvel agent de Crystal Palace, a eu une rencontre dans ce sens avec les dirigeants parisiens.

Âgé de 27 ans, l'attaquant ivoirien a été annoncé sur le départ à chaque fin de saison. Mais Crystal Palace a toujours réussi à le maintenir. Cette fois, le contexte semble bien différent. La destination est hors des frontières de l'Angleterre et le Psg, avec ses actionnaires qataris, est l'un des clubs les plus puissants au monde. Le club est capable de sortir un chéquier pour convaincre Crystal Palace et le joueur qui rêve de découvrir une nouvelle aventure, après six saisons passées chez les Eagles.

Outre le Psg, Everton s'est également renseigné sur l'attaquant ivoirien.