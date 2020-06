Cote d'Ivoire: Actions de développement - Amedé Kouakou instruit les populations de Daloa sur les réalisations du Rhdp

C'est au pas de course qu'Amedé Kouakou a sillonné, hier, des villages et campements du département de Daloa. En sa qualité de président de l'Association des cadres du centre pour le développement du Rhdp (Accd) et accompagné d'une forte délégation, il s'est rendu dans les bourgades d'Adjamé, de Bouassa Kouamékro, Ziatta Yaokouamékro, Yacouba Carrefour, Tangakro Bandamakro pour instruire les habitants de ces localités sur les actions du Chef de l'État et du gouvernement.

Le président de l'Accd, dans son adresse, a déclaré que le Président de la République, Alassane Ouattara, demeure le seul bâtisseur, après le père-fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Pour lui, après la décennie de crise qui avait détruit presque tous les acquis et réalisations du pays, le Chef de l'État a reconstruit le pays et l'a positionné sur la scène internationale.

Il en veut pour preuve les grands échangeurs, les autoroutes, les ponts, l'électrification de villages, la construction d'écoles sur l'ensemble du territoire ivoirien, les grands colloques qu'il abrite et les personnalités qui défilent en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du Président Ouattara.

Amedé Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a soutenu que grâce à lui, le pays a renoué avec la paix et la stabilité. Aussi a-t-il invité les populations à réitérer leur confiance au Rhdp à l'élection présidentielle à venir, en vue de continuer le développement de la Côte d'Ivoire et d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. « Sans la paix, rien ne peut se faire et être entrepris. On voit que depuis le Rhdp est là, le pays est en paix », a-t-il insisté.

Amedé Kouakou a, en outre, affirmé à ses interlocuteurs que le Rhdp a été créé conformément à la vision du Président Félix Houphouët-Boigny pour perpétuer ses œuvres et réalisations. « C'est le parti politique qui a une représentativité sur le territoire national et qui regroupe en son sein des cadres issus de différentes cultures, ethnies, et religions », a-t-il fait savoir.

Il n'a pas manqué d'exhorter les populations rencontrées à profiter de la période de révision de la liste électorale, du 10 au 24 juin, pour se faire inscrire sur la liste électorale afin d'accomplir leur devoir civique le 31 octobre.