Cote d'Ivoire: Soutien au gouvernement - Adama Coulibaly réceptionne un don de 130 millions de FCfa

Sous la houlette du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a mis en place un Plan de soutien économique, social et humanitaire, d'un montant de 1.700 milliards de F Cfa (soit environ 5% du Pib), visant à atténuer l'impact de la crise sanitaire de la pandémie à coronavirus sur l'économie ivoirienne, et plus généralement à protéger les populations les plus vulnérables.

Dans la foulée, le Chef de l'État a appelé à la solidarité nationale autour du programme gouvernemental de lutte contre la pandémie.

En réponse à l'appel du Président de la République, des personnes morales et physiques apportent leur soutien au gouvernement à travers des dons en nature et en numéraire.

Le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fsdp) a rejoint cet élan de solidarité, hier, en faisant un don estimé par le donateur à 130 millions de F Cfa dont 60 millions en numéraire et le reste en matériel médical et d'hygiène.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a réceptionné symboliquement cet appui, lors d'une cérémonie organisée à la salle des conférences du 20e étage de l'immeuble Sciam. Au nom du gouvernement, il a salué « cette action citoyenne et de solidarité ». « Votre contribution de ce jour viendra renforcer les actions du gouvernement. La répartition que vous en avez faite sera respectée », a ajouté Adama Coulibaly, s'adressant au donateur.

Réceptionnant un don de 20 millions de F Cfa fait à l'État par l'entreprise Af-Chem Sofaco, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que «la Côte d'Ivoire a un plan de riposte sanitaire qui est extrêmement efficace et qui est reconnu partout comme l'un des meilleurs au niveau de la sous-région. Les réponses que nous donnons également au niveau économique, social et humanitaire sont des réponses adaptées dans le contexte que nous connaissons ».

Cependant, il a mentionné que la lutte contre le coronavirus n'est pas encore gagnée parce qu'en réalité les dernières statistiques montrent que le nombre de sujets contaminés augmente. «Ces chiffres qui grimpent ne doivent pas être un signal qui effraie, c'est lié essentiellement à la grande capacité que nous avons maintenant à dépister beaucoup plus de personnes. Ce qui est important de considérer, c'est le nombre de décès », a-t-il rassuré. Non sans inviter la population à respecter les mesures barrières à la propagation du virus.