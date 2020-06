Cote d'Ivoire: Deuil - Un dernier hommage au Pr Laurence Adonis, Guillain Koffy et leur fils Elphège Emmanuel

Trois cercueils exposés à la salle Houphouët-Boigny d'Ivosep, Treichville.

Au pied du premier cercueil, la photo de Laurence Ya Adonis épouse Koffy sur laquelle elle arbore un sourire radieux. Au pied du deuxième, celle de son fils Elphège Emmanuel tout aussi souriant. Et en troisième position, nous avons celle de l'époux Guillain Koffy esquissant aussi un sourire.

Ces sourires sont le symbole d'une famille attachante, aimante et surtout ouverte sur les autres. Comme l'ont témoigné des proches. La preuve est la présence d'une foule immense constituée de parents, amis et collègues, parfois des personnes inconnues des défunts mais touchées par leur disparition brutale.

En effet, Ivosep a été envahi, hier, lors des levées du corps de la directrice de l'Unité de néphrologie pédiatrique et chef de service pédiatrique du Chu de Yopougon, du directeur général de la Compagnie des caoutchoucs du Pakidié et de leur fils, élève au lycée Blaise Pascal.

Ces trois membres d'une même famille ont été mortellement fauchés le 23 mai, à Cocody-Angré, par un véhicule fou conduit par un jeune homme en état d'ébriété avancé, revenant d'une virée nocturne avec des amis. Laurence, Guillain et Elphège qui étaient sortis ce matin-là, à 6h pour faire du sport, n'ont pas vu le danger venir.

La cérémonie des condoléances qui a débuté à 7h30 min a vu la présence d'une longue file de personnes. Le rang partait de la société des pompes funèbres jusqu'au feu tricolore du boulevard Giscard d'Estaing situé à proximité de la gare de Bassam. Chacun a tenu à exprimer son attachement et sa compassion à la famille éplorée.

Avant l'inhumation dans l'intimité familiale à Moossou (Grand-Bassam), il y a eu la messe de requiem à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le père Richard Kissi qui a fait l'homélie a rappelé avec une émotion toute particulière le destin de l'homme. Celui auquel on n'échappe pas : la rencontre de Dieu à la fin de la vie sur terre.

« Pour Laurence, Guillain et Emmanuel, l'heure de la rencontre avec Dieu est venue. Tous, nous pensons que ce matin du 23 mai 2020, Laurence, Guillain et Emmanuel ont été surpris par cet évènement qui a eu raison d'eux. N'oublions surtout pas que dès maintenant, nous sommes invités à vivre notre rencontre avec Dieu», a-t-il enseigné.

« Mais, nous sommes avertis, et nous avons l'assurance qu'elle aura bel et bien lieu. Préparons-nous donc à accueillir le Seigneur quand il viendra. Quel que soit le jour où l'heure », a exhorté le prêtre, en précisant que « c'est donc à nous que le Christ Jésus s'adresse, dans l'évangile qui a été lu et dans lequel, chacun est invité à rester en tenu de service, et à garder sa lampe allumée pour ne pas être surpris par Dieu quand il viendra et frappera à la porte de notre vie... ».

Aussi a-t-il encouragé les uns et les autres à abandonner les mauvaises pratiques et à se tenir prêt. « Aimons tous les hommes, comme Christ nous a aimés, pardonnons à ceux qui nous font souffrir, et qui nous offensent afin de vivre de manière à être jugé digne, d'être parmi les heureux serviteurs que le Seigneur fera passer à table pour être servi par lui qui est le Seigneur », a-t-il conseillé.

L'absoute a été faite par le père Jean-Baptiste Akwadan. La célébration eucharistique a été présidée par Mgr Jean Pascal Thaddée Séka Tadé. L'évêque émérite de Grand-Bassam, Mgr Paul Dacoury Tabley, était au nombre des cocélébrants.

Sa majesté Kanga Assoumou Pierre, 21e roi des Abouré Êhê de Moossou, était aux côtés de la famille éplorée.