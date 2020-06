Madagascar: Football - Dax Arohasina de retour avec Black Leopards

Dax est libéré.

La suspension de l'international malgache, Arohasina Andriamirado alias Dax par la fédération internationale la FIFA pour quatre mois, a pris fin.

« Le confinement footballistique » prend fin pour Dax. C'est à travers une publication sur sa page Facebook, hier, que le défenseur du Black Leopards annonce la fin de la suspension de 4 mois infligée par la FIFA. Cette sanction en plus d'une lourde amende s'élevant à 157 572 000 ariary a été décidée par la FIFA au mois de février suite à la requête de Fosa Juniors. « Je suis très content de cette nouvelle surtout de pouvoir à nouveau rejoindre le groupe et de pouvoir monter sur le terrain lorsque la situation le permettra. Actuellement avec la pandémie de covid-19, les entraînements de groupe sur terrain sont encore suspendus, mais, les consignes et la préparation du groupe se fait par visioconférence avec la plateforme zoom », nous a confié Dax.

Cet international malgache très apprécié des férus du ballon rond malgache pendant cette période de confinement ne cesse de partager ses entraînements sur sa page Facebook. Transféré en Afrique du Sud chez les Kaizer Chiefs FC en août 2018, son ancien club, Fosa Juniors n'a pas accepté les démarches et a porté l'affaire auprès de l'instance internationale. Le 1er août 2019, soit un an après son arrivée en Afrique du Sud, Dax a été prêté au club, Black Leopards. Pour la saison 2019-2020, Black Leopards tient la lanterne rouge avec 20 points après avoir enregistré 14 défaites, 5 matchs nuls et autant de victoires.

Avec la levée de cette sanction, les footeux malgaches attendent le retour de Dax Arohasina au sein des Barea. Lors de la double confrontation contre la Côte d'Ivoire au mois de mars dernier qui n'a pas pu avoir lieu, Dax ne faisait pas partie des joueurs convoqués par Nicolas Dupuis, car la sanction de la FIFA était encore effective. Lui qui a annoncé toujours sa volonté de défendre les couleurs de la nation.